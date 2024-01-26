Анонсы: Vivo Y100 5G дебютировал со Snapdragon 4 Gen 2 и зарядкой 80 Вт

26.01.2024, MForum.ru

Хотя в серии Vivo Y100 уже есть три представителя, ее дополнил еще один смартфон – в Индонезии появился Vivo Y100 5G. Относительно других устройств серии эта новинка получилась более функциональной – основой ее «железа» стал Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, она поддерживает зарядку 80 Вт и оснащена основной камерой 50 Мп.

Vivo Y100 5G оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. В экране присутствуют вырез для 8-мегапиксельной фронтальной камеры и интегрированный сканер отпечатков пальцев. На задней панели расположен основной сенсор разрешением 50 Мп, который дополняют сверхширокоугольный объектив разрешением 8 МП и датчик мерцания. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 80 Вт. ОС – Funtouch OS 14 поверх Android 14. vivo Y100 5G доступен в цветах «Черный оникс» и «Фиолетовая орхидея». Цены в Индонезии составляют 3 899 000 индонезийских рупий (246 долларов США) за модель 8/128 ГБ, а версия на 8/256 ГБ — обойдется 4 199 000 индонезийских рупий (265 долларов США). Устройство уже доступно в магазинах Vivo и у партнеров бренда.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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