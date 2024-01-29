Слухи: OnePlus Ace 3V получит дисплей разрешением 1,5К и Snapdragon 7 Gen 3

MForum.ru

Слухи: OnePlus Ace 3V получит дисплей разрешением 1,5К и Snapdragon 7 Gen 3

29.01.2024, MForum.ru

В прошлом году OnePlus выпустила в Китае три смартфона под брендом Ace. Ace 2 дебютировал в феврале, за ним в марте последовал Ace 2V, а во второй половине года появился Ace 2 Pro. В этом году компания, скорее всего, будет придерживаться той же стратегии выпуска серии Ace 3.

Слухи: OnePlus Ace 3V получит дисплей разрешением 1,5К и Snapdragon 7 Gen 3

OnePlus Ace 2V

Согласно свежей утечке, появившейся в китайской социальной сети Weibo, OnePlus Ace 3V будет оснащен OLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Основой аппаратной платформы этой новинки станет чипсет Snapdragon 7 Gen 3. Информации об объеме ОЗУ и встроенной памяти пока нет.

За автономность новинки будет отвечать АКБ емкостью 5500 мАч, который будет поддерживать зарядку мощностью 100 Вт. В части дизайна ожидается, что устройство будет оснащено пластиковой рамкой и стеклянной задней панелью. Также существует вероятность того, что могут быть варианты экрана с плоским и изогнутым краем устройства.

Прошлогодний Ace 2V остался эксклюзивным для китайского рынка, однако он стал основой глобальной версии OnePlus Nord 3. Таким образом, можно ожидать, что Ace 3V на мировом рынке может быть представлен как OnePlus Nord 4 или Nord 5.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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