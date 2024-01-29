5G Advanced: China Unicom и Huawei запустили масштабный пилотный проект 5G Advanced в Пекине

29.01.2024, MForum.ru

Компания China Unicom Beijing и Huawei запустили сеть, которую позиционируют как 5.5G, в Пекине. Это пилотная сеть, охватывающая три популярных в Пекине локации - Финансовую улицу, Пекин Лонг, и еще несколько общественных зданий.

Тесты показывают пиковые скорости в сети до 10 Гбит/с и средние скорости более 5 Гбит/с. Сеть развернута как с использованием наружных базовых станций, так и необходимого оборудования в помещениях. Задействованы как диапазоны частот ниже 6 ГГц, так и частоты миллиметрового диапазона. Сообщается о том, что сеть поддерживает множество новых приложений, включая 3D без очков, систему вещания в реальном времени в режиме сверхвысокой четкости (UHD), а также приложения VR/AR и в целом XR.

5.5G - это маркетинговое название, по сути это 5G Advanced. 5 Гбит/с - это существенно больше, чем достигается в уже развернутых по миру сетях 5G, пусть даже речь идет об очень ограниченной географии. В планах компании - расширять покрытие сети 5G Advanced, как в Пекине, так и в других регионах Китая. Важно отметить, что и в восходящем направлении достигаются скорости до 4 Гбит/с, что важно для беспроводной передачи видео, включая 8К потоки.

Очередной пример того, что никто в мире не ждет страны, отстающие с запуском 5G, напротив, гонка очень жесткая и США с Китаем задают в ней темп для всех, кто хочет называться технологически развитыми странами.

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теги: 5G Advanced технологии Китай

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