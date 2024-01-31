Анонсы: Motorola Moto G24 Power представлен официально

31.01.2024, MForum.ru

Motorola представила Moto G24 на прошлой неделе, теперь бренд анонсировал версию Power. По сути, новинка представляет собой Moto G24, но с большей батареей, более быстрой зарядкой и селфи-камерой с более высоким разрешением.

Если Motorola Moto G24 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, зарядкой 15 Вт и селфи-камерой 8 МП, то Moto G24 Power оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки 30 Вт и селфи-камерой разрешением 16 МП. Новинка поставляется с зарядным устройством на 33 Вт, хотя мощность быстрой зарядки всего 30 Вт.

Остальные характеристики остаются одинаковыми для обеих моделей. Основа «железа» Motorola Moto G24 Power процессор Helio G85 SoC, дополненный 4 или 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 1 Тб. Диагональ экрана новинки – 6,56-дюйма при разрешении HD + и частоте обновления 90 Гц. Тыловая камера сдвоенная, основной сенсор 50 Мп, вспомогательный – 2 Мп.

Из «коробки» Motorola Moto G24 Power работает под управлением Android 14, при этом Motorola пообещала одно обновление ОС и три года обновлений безопасности. Остальные характеристики Moto G24 Power включают боковой сканер отпечатков пальцев, разъем для наушников 3,5 мм, USB-C, стереодинамики, поддержку Dolby Atmos и водоотталкивающее покрытие.

Купить Motorola Moto G24 Power можно будет в цветах Glacier Blue и Ink Blue, в двух конфигурациях памяти – 4 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/128 ГБ. Цены составят 8 999 индийских рупий (110 долларов США/100 евро) и 9 999 индийских рупий (120 долларов США/110 евро), соответственно. На индийском рынке новинка уже доступна в онлайн-магазинах, в оффлайн-рознице она появится 7 февраля.