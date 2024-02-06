Слухи: Redmi A3 замечен на живых фото

06.02.2024, MForum.ru

В ближайшее время Redmi готовится представить бюджетный смартфон Redmi A3. Дизайн и характеристики телефона первоначально были раскрыты на рекламных плакатах, найденных в нескольких африканских магазинах. Недавно в сети появились живые изображения устройства.

По имеющимся данным Redmi A3 будет оснащен дисплеем диагональю 6,71 дюйма, что значительно больше, чем у его предшественников с дисплеями с диагональю 6,52 дюйма. Дизайн острова камеры также отличается, он похож на круглый модуль камеры в серии Realme 11 Pro.

В предыдущей утечке сообщалось, что телефон будет оснащен ЖК-панелью HD+ с частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 400 нит. Новинка получит основную камеру разрешением 13 Мп в сочетании с селфи-камерой 8 Мп.

Внутри разместится процессором MediaTek в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 128 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1. ОЗУ можно дополнить 4 Гб виртуальной памяти, а встроенная память расширяется с помощью карт microSD.

За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч, максимальная поддерживаемая мощность зарядки 10 Вт. Также Redmi A3 получит две SIM-карты, 4G, Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0 и различные системы спутниковой навигации. Он сохранит аудиоразъем 3,5 мм и будет использовать порт USB Type-C для зарядки.