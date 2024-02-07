Слухи: Realme 12+ на чипсете Dimensity 7050 появился в Geekbench

07.02.2024, MForum.ru

Realme 12+ был замечен в базе TENAA в начале этого месяца, а теперь важные подробности о телефоне были раскрыты с помощью Geekbench.

Смартфон с номером модели RMX3867 получит чипсет Dimensity 7050. Напомню, на базе этой SoC построен Realme 11 Pro+. Новинка будет поставляться с Android 14 из коробки, вероятно, с оболочкой Realme UI 5.0 поверх него.

В тесте Geekbench 6 телефон показал 958 баллов в одноядерном режиме, а в многоядерном — 2346. Цифры соответствуют Oppo Reno10, хотя и немного скромнее. Впрочем, за счет более привлекательной цены Realme 12+ станет весьма интересным предложением.