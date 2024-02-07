Спутниковая связь: China Mobile запустила первый в мире спутник для тестов архитектуры 6G

07.02.2024, MForum.ru

Крупнейший в мире оператор мобильной сотовой связи (по числу абонентов) успешно запустил "первый в мире" спутник для тестирования 6G. Вместе с ним запустили и другой спутник с поддержкой частот 5G China Mobile.

Тестовый спутник 6G поддерживает распределенную автономную архитектуру, которая разработана China Mobile и Академией научных инноваций в области микроспутников Китайской академии наук. Система основана на китайском ПО и железе, поддерживает "реконструкцию ПО" непосредственно на орбите, гибкое развитие сетевых функциональностей в ядре и автоматизированное оправление, что должно обеспечивать высокую эффективность и надежность работы ядра спутниковой связи на орбите.

Эти экспериментальные спутники, размещенные на высоте около 500 км (низкоорбитальные), обеспечивают сравнительно низкую задержку (намного более низкую, чем геостационарные с их удалением на 36 тысяч км).

В China Mobile уверены, что низкоорбитальные спутники - станут важнейшей платформой для дальнейшей интеграции космических и наземных сетей и помогут решить проблемы с незначительным охватом наземными сетями территории планеты.

Теперь, после запуска спутников China Mobile займется экспериментами в области спутниковой связи. В источнике не уточняется, идет ли речь в том числе о прямой сотово-спутниковой связи.

Источник: chinadaily

Мой комментарий: Гонка за интегрированные сотово-спутниковые услуги постоянно разогревается в последние годы. США и Китай "напрягают мышцы", подходя к проблеме комплексно - разрабатываются и испытываются многоразовые ракето-носители, крепнет частный сегмент космонавтики, что вливает в нее не только государственные, но и куда большие объемы финансов с бизнес-рынка. Активно идут разработки телеком-решений, включая решения в области фотоники, которая наверняка будет одной из отличительных черт 6G. В плане частот, систем кодирования сигналов, чаша весов очевидно склонилась в пользу стандартизованных 3GPP решений - 4G, 5G, 6G.

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теги: сотово-спутниковая связь спутниковая связь низкоорбитальные группировки NTT D2C

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