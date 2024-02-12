Слухи: Honor X9b с 108 Мп камерой представят 15 февраля

MForum.ru
12.02.2024,
Официальный анонс Honor X9b в Индии запланирован на 15 февраля. Ранее бренд подтвердил много информации: дисплей, чипсет, аккумулятор и конфигурацию памяти устройства. Однако компания ничего не рассказывала о камерах новинки.
Теперь подтверждено, что Honor X9b, направляющийся в Индию, будет оснащен 108-мегапиксельной основной камерой. В качестве дополнительных используются 5 Мп сенсор со сверхширокоугольным объективом и 2 Мп сенсор для макросъемки. Генеральный директор Htech Мадхав Шет заявил, что Honor X9b оснащен камерой с датчиком движения на базе искусственного интеллекта, которая интеллектуально определяет идеальные моменты. Также он добавил, что дизайн черпает вдохновение из часов Rolex с эстетикой двух колец.
Honor X9b оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с закругленными краями и встроенным датчиком отпечатков пальцев. Разрешение экрана 1,5K, частота обновления 120 Гц. Основа аппаратной платформы – чипсет Snapdragon 6 Gen 1. Емкость АКБ – 5800 мАч.
Honor X9b получит 8 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ виртуальной памяти и 256 ГБ встроенной памяти (В России предлагается вариант с 12 Гб ОЗУ). Подтверждено, что устройство будет оснащено пользовательским интерфейсом Magic OS 7.2, но неясно, будет ли оно работать на Android 13 или 14. Телефон будет доступен в двух цветовых вариантах: Midnight Black и Sunshine Orange.
Также на мероприятии 15 февраля также будут представлены наушники Choice X5 и Choice Watch. Покупатели Honor X9b, бесплатно получат план защиты мобильных устройств стоимостью 2999 рупий, который будет предлагать одноразовую замену экрана в течение первых шести месяцев с момента покупки. Он также будет иметь 18-месячную гарантию и помощь по принципу «от двери до двери». На данный момент информации о ценах на эти устройства нет.
© Антон Печеровый,
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