Слухи: Раскрыты подробности о Vivo V30 Pro

MForum.ru

Слухи: Раскрыты подробности о Vivo V30 Pro

13.02.2024, MForum.ru

Серия Vivo V30 состоит из двух смартфонов: V30 и V30 Lite. Вскоре к ним присоединится V30 Pro, который недавно был замечен на Geekbench, а теперь появился на просочившихся в сеть рендерах.

Слухи: Раскрыты подробности о Vivo V30 Pro

На изображениях изображен Vivo V30 Pro в двух цветах и видно, что смартфон будет оснащен изогнутым дисплеем и тройной задней камерой. Также виден брендинг ZEISS, таким образом, можно ожидать некоторые режимы аналогичные серии Vivo X.

Из данных Geekbench известно, что Vivo V30 Pro будет оснащен процессором Dimensity 8200 SoC, 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Остальные характеристики Vivo V30 Pro, раскрытые источником, включают 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц, разрешением 2800x1260 пикселей и пиковой яркостью 2800 нит, батарею емкостью 5000 мАч с зарядкой 80 Вт и класс защиты IP54. Тройная тыловая камера получит три сенсора разрешением 50 Мп: основной, сверхширокоугольный и телеобъектив.

Vivo V30 Pro из коробки может работать под управлением ОС Funtouch OS 14 на базе Android 14. Также отметим поддержку NFC, вес новинки составит 188 г, толщина 7,5 мм. По слухам, серия Vivo V30 будет запущена в Индии в следующем месяце, хотя не ясно, привезет ли Vivo в Индии все три смартфона серии.

Слухи: Раскрыты подробности о Vivo V30 Pro

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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