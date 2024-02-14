Слухи: Появилась информация о спецификациях iQOO Z9

14.02.2024, MForum.ru

Учитывая шестимесячный цикл выпуска линейки Z, можно ожидать появления iQOO Z9 к концу этого месяца. И хотя официальной информации об анонсе пока нет, iQOO Z9 уже сертифицирован для продаж в Индии через Бюро индийских стандартов.

iQOO Z8

Благодаря более ранней сертификации Bluetooth SIG известно, что Z9 поддерживает Bluetooth 5.3 и сети 5G. А источник из Китая раскрыл Digital Chat Station, что Z9 получит OLED-дисплей разрешением «1,5K», тем самым подтверждая одно из своих предыдущих высказываний. За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 6000 мАч (аналогичный аккумулятор использовался в iQOO Z8x, выпущенном в прошлом году).

Тот же источник сообщил, что Z9 будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Что интересно, ранее появлялась информация, что Z9 будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 8300 SoC. Возможно, эту систему-на-чипе получит Z9 Pro, а базовый Z9 будет базироваться на чипсете Snapdragon. Впрочем, пока это не более чем слухи.