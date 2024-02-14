Искусственный интеллект: Nokia запускает большую языковую модель генеративного ИИ - помощника для сотрудников промышленных предприятий

MForum.ru
14.02.2024,
Решение Nokia адресовано работникам промышленных предприятий и должно упростить их взаимодействие с различными механизмами, а также способствовать повышению безопасности.
Решение называется MX Workmate. Nokia заявила, что помощник может генерировать ответы на основе получаемых в реальном времени данных, что должно повысить производительность труда специалистов. Во всем мире сейчас наблюдается недостаток квалифицированной рабочей силы. Согласно прогнозу консалтинговой компании Korn Ferry, к 2030 году в мире будет дефицит в 85 млн квалифицированных технических специалистов, что потенциально приведет к потере доходов в размере $8,5 трлн. В Nokia уверены, что использование ИИ может частично сгладить этот дефицит, расширяя возможности доступного компаниям персонала.
Предполагается, что сотрудники будут взаимодействовать с LLM MX Workmate через коммуникационную платформу, которая предоставляет "контекстную информацию в режиме реального времени" в форме "сообщений, которые легко понять, используя естественный человеческий язык". По замыслу разработчиков, этот инструмент будет полезен при проведении профилактического обслуживания оборудования, что поможет предотвращать сбои оборудования. MX Workmate объединяет возможности аудита и аналитики для оптимизации рабочих процессов и предотвращения ошибок.
Источник: Mobile World Live
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Хорошая иллюстрация того, как телеком-вендоры и телеком-операторы, чем далее, тем более превращаются в ИТ-компании. А ИТ компании сегодня не могут остаться в стороне от мейнстрима - нейросетей и больших языковых моделей.
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теги: искусственный интеллект Nokia LLM
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