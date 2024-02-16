Слухи: Дата анонса Realme 12+ 5G подтверждена официально

16.02.2024, MForum.ru

Realme 12+ 5G, который недавно был замечен на TENAA и Geekbench, будет представлен 29 февраля на мероприятии в Малайзии в 19:00 по местному времени, где Realme также представит Realme 12 Pro+ для рынка Малайзии.

Малазийский филиал Realme опубликовал изображение Realme 12+ 5G, раскрывающее его дизайн. В отличие от Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+, Realme 12+ получил плоский дизайн с круглым островом на задней панели, где размещены три камеры. Основная получила сенсор разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, вспомогательные: 8 Мп сверхширокоугольная и 2 Мп датчик глубины.

Задняя панель Realme 12+ 5G покрыта веганской кожей, новинка будет доступна как минимум в двух цветах. Realme не раскрыла подробные характеристики 12+ 5G, но благодаря Geekbench мы знаем, что смартфон будет базироваться на процессоре Dimensity 7050 SoC. Согласно данным TENAA объем ОЗУ может составить 6/8/12/16 Гб, встроенной памяти 128/256/512/1024 Гб.

Экран новинки представляет собой 6,7- дюймовую AMOLED-панель разрешением 1080x2400 точек. Размеры смартфона 162.95 x 75.45 x 7.87 мм, вес 190 г. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт.