Слухи: Смартфон Xiaomi Civi 4 может быть анонсирован в ближайшее время

MForum.ru
19.02.2024,
Xiaomi Civi 4 недавно стал героем утечки, теперь новинка засветилась в GeekBench , что раскрыло некоторые из его ключевых характеристик.
Xiaomi Civi 4 посетил бенчмарк в виде модели с номером 24031PN0DC. Согласно листингу бенчмарка, новинка оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC, который работает в паре с 16 Гб ОЗУ.Возможно, будут и версии с меньшими объемами памяти.
В более ранних утечках в роли «сердца» этого смартфона упоминался MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Также листинге также указано, что устройство будет работать под управлением ОС Android 14 «из коробки». По итогу теста смартфону удалось набрать 2140 баллов в одноядерных тестах и 6848 баллов в многоядерных тестах.
В более ранних утечках упоминались изогнутый дисплей с разрешением 1,5K на передней панели, тройную камеру сзади и метарамка. Анонс Xiaomi Civi 4 может состояться в мае текущего года, аналогично его предшественнику.
© Антон Печеровый,
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