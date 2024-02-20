Слухи: Samsung Galaxy F15 5G получит 4 обновления версии ОС

20.02.2024, MForum.ru

На прошлой неделе Samsung Galaxy F15 5G с чипсетом Dimensity 6100+ засветился в Geekbench, что подтвердило использование в этом смартфоне того же чипсета, что и в Galaxy A15 5G. Вообще, у этих смартфонов довольно много и других общих черт.

Впрочем, отличий между ними тоже достаточно. Основным является то, что F15 получит батарею емкостью 6000 мАч, что на 1000 мАч больше, чем у A15 и аналогична прошлогоднему Galaxy F14 5G. По части зарядки речь идет о мощности 25 Вт через порт USB-C.

Кроме того, Samsung обязуется выпустить 4 обновления ОС и 5 лет исправлений безопасности для телефона. Для бюджетного устройства это отличный показатель и лучше, чем у F14 (он получит только 2 обновления ОС и 4 года исправлений).

Тизеры показали и функцию «Голосовой фокус», которая усиливает ваш голос, а также голос человека, которому вы звоните, чтобы отфильтровать окружающий шум на обоих концах разговора.

Также известно, что Galaxy F15 5G получит 6,5-дюймовый дисплей FHD+ с частотой обновления 90 Гц и 13-мегапиксельной селфи-камерой в вырезе, что и A15 5G. Тыловая камера строенная, скорее всего, основной сенсор будет разрешением 50 МП, сверхширокоугольный 5 МП и вспомогательный 2 МП (в F14 отсутствует сверхширокоугольный модуль). Базовая конфигурация памяти, вероятно, останется той же — 4/128 ГБ, что и у F14.

Galaxy F15 5G может быть представлен 22 февраля, хотя официального подтверждения мы пока нет.