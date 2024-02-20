Искусственный интеллект: ВымпелКом и Сеченовский Университет создали совместный бизнес для разработки и продвижения цифровых и ИИ решений

20.02.2024, MForum.ru

ООО МедТех ИИ займется научно-исследовательской деятельностью, разработкой и внедрением ПО на базе ИИ в медицине, консалтингом, привлечением индустриальных и технологических партнеров.



фото пресс-службы Сеченовского Университета

Возглавит МедТех ИИ директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна Константин Романов, сохраняя за собой и свою позицию в билайне.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам ПАО «ВымпелКом»:

«Команда по искусственному интеллекту и большим данным билайна сотрудничает с Сеченовским университетом с 2020 года, создавая цифровые продукты с использованием искусственного интеллекта в медицине. Нам уже удалось разработать решение, которое способно помочь специалистам в ранней диагностике патологий тазобедренного сустава на МРТ-исследованиях, создать ИИ-модель диагностики и анализа гистологических препаратов почки для индустрии трансплантологии, в планах разработка решений в области патоморфологии и дистанционного мониторинга состояния пациентов».

Пётр Глыбочко, ректор Сеченовского Университета Минздрава России, академик РАН:

«Создание совместного предприятия открывает новые возможности в разработке систем ИИ для диагностики и прогнозирования различных заболеваний. Такие системы в перспективе облегчают и ускоряют работу врача, делая медицинскую помощь более доступной и эффективной для пациентов. У нас уже есть успешный опыт совместной работы с компанией билайн по другим проектам, и теперь мы расширяем наше сотрудничество».

Рынок решений ИИ для медицины весьма динамичен. Небольшой компании – стартапу удобнее работать в жесткой конкурентной среде. Вместе с тем, МедТех ИИ сохранит доступ к вычислительным мощностям билайна и научно-технологической базе одного из ведущих в медицинских вузов.

ИИ в ближайшей перспективе не является заменой врачу, но может оказать серьезную поддержку в диагностике и прогнозировании заболеваний. А значит, и в возможности выявления проблем и оказания помощи на раннем этапе, когда она особенно эффективна.

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теги: искусственный интеллект медицина совместные проекты Вымпелком билайн

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