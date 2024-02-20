eSIM: МТС запустила продажи eSIM в Telegram - без посещения салона

20.02.2024, MForum.ru

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Telegram - самый удобный и все более популярный в РФ месенджер. Так что не удивительно, что МТС выбрал такой способ как бот в Telegram для продаж eSIM. Как говорится: "Стильно, модно, молодежно". А главное - удобно. Процесс покупки занимает несколько минут, включая выбор тарифа и номера.

Важно убедиться, что устройство поддерживает технологию. Потребуется подтвердить личность через МТС ID, для активации eSIM придет QR-код.

«В прошлом году мы дали возможность своим клиентам заказывать SIM-карту внутри популярного мессенджера. Услуга вызвала интерес у пользователей, теперь через бот можно получить номер без визита в магазин и доставки. По нашим данным, 56% россиян в Telegram уже пользуются чат-ботами, для них это простой и быстрый способ купить eSIM и сразу же выйти на связь. С технологической точки зрения, Telegram позволяет обеспечивать комфортное взаимодействие с пользователем, не привязываясь к сессиям, а, следовательно, снижает уровень уязвимости к мошенничеству», — прокомментировала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

МТС предоставила любопытные данные по соц-демо: чаще других eSIM покупают люди в возрасте 24-35 лет, 27% покупок. На долю подростков приходится 22% покупок. 70% пользователей виртуальных симок - мужчины. 58% устройств, где eSIM используется - устройства Apple (самый популярный - iPhone 11), 16% - терминалы оплаты, на третьем месте - Samsung. Чаще других используют технологию жители Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Саратова.

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теги: eSIM МТС Telegram боты

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