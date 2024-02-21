Слухи: Подтверждены основные характеристики OPPO F25 Pro

21.02.2024, MForum.ru

OPPO подтвердила дату анонса смартфона F25 Pro в Индии. Новинка должна стать преемником OPPO F21 Pro, выпущенного еще в 2022 году, ведь компания не выпускала Pro-вариант F23. В преддверии презентации, которая состоится на следующей неделе, OPPO раскрыла основные характеристики будущего F25 Pro.

По мнению производителя, OPPO F25 Pro — самый тонкий смартфон с поддержкой 5G. Его толщина составляет 7,54 мм, он получил плоскую рамку и защиту от пыли и воды IP65. Уже подтверждено, что устройство будет доступно в цветах Lava Red и Light Blue. Первый вариант получит отделку OPPO Glow, которая преобразует бордовый цвет в глубокие оттенки заката. На задней панели расположен прямоугольный островок с двумя кольцами, вмещающими три сенсора камеры.

OPPO F25 Pro оснастят 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Соотношение экрана к корпусу составляет 93,4 процента, а круглый вырез расположен по центру. Также известно, что будущий смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Фоточасть OPPO F25 Pro будет включать в себя сенсор OV64B 1/2 разрешением 64 МП, сверхширокоугольный модуль 8 МП и макро камеру разрешением 2 МП. На передней панели размещена 32-мегапиксельная селфи-камера. Также подтверждена поддержка записи видео 4K, как на тыловую, так и на фронтальную камеры.

Причем, позиционируется новинка в ценовой сегмент «до 25 000 рупий».