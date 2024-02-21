MForum.ru
21.02.2024,
OPPO подтвердила дату анонса смартфона F25 Pro в Индии. Новинка должна стать преемником OPPO F21 Pro, выпущенного еще в 2022 году, ведь компания не выпускала Pro-вариант F23. В преддверии презентации, которая состоится на следующей неделе, OPPO раскрыла основные характеристики будущего F25 Pro.
По мнению производителя, OPPO F25 Pro — самый тонкий смартфон с поддержкой 5G. Его толщина составляет 7,54 мм, он получил плоскую рамку и защиту от пыли и воды IP65. Уже подтверждено, что устройство будет доступно в цветах Lava Red и Light Blue. Первый вариант получит отделку OPPO Glow, которая преобразует бордовый цвет в глубокие оттенки заката. На задней панели расположен прямоугольный островок с двумя кольцами, вмещающими три сенсора камеры.
OPPO F25 Pro оснастят 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Соотношение экрана к корпусу составляет 93,4 процента, а круглый вырез расположен по центру. Также известно, что будущий смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт.
Фоточасть OPPO F25 Pro будет включать в себя сенсор OV64B 1/2 разрешением 64 МП, сверхширокоугольный модуль 8 МП и макро камеру разрешением 2 МП. На передней панели размещена 32-мегапиксельная селфи-камера. Также подтверждена поддержка записи видео 4K, как на тыловую, так и на фронтальную камеры.
Причем, позиционируется новинка в ценовой сегмент «до 25 000 рупий».
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
12.02. [Новинки] Слухи: Oppo Reno 12 получат улучшенные сенсоры Sony / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 11F 5G на Dimensity 7050 представлен официально / MForum.ru
07.02. [Новинки] Слухи: Realme 12+ на чипсете Dimensity 7050 появился в Geekbench / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Reno 11F 5G / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Представлен OPPO Find X7 с 50 Мп строенной камерой и 6.78″ изогнутым OLED-дисплеем / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи:Подтверждены основные характеристики OPPO F25 Pro / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring представят в июле / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о спецификациях Lava Z34 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F15 5G получит 4 обновления версии ОС / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi Civi 4 может быть анонсирован в ближайшее время / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и дата анонса Xiaomi Pad 6S Pro / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: 22 февраля Huawei представит смартфон Pocket 2 / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Vivo Y200e получит отделку из прочной кожи Eco-Fiber / MForum.ru
16.02. [Новинки] Слухи: Дата анонса Realme 12+ 5G подтверждена официально / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi A3 представлен в Индии / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: Появилась информация о спецификациях iQOO Z9 / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Huawei Pocket 2 в трех цветах замечен на рендерах / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo V30 Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Oppo Reno 12 получат улучшенные сенсоры Sony / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Honor X9b с 108 Мп камерой представят 15 февраля / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: Energizer P28K с АКБ 28 000 мАч представят на MWC 2024 / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: Появились фото Samsung Galaxy A55 и C55 из TENAA / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 11F 5G на Dimensity 7050 представлен официально / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Moto Watch 40 представлены официально / MForum.ru
07.02. [Новинки] Слухи: Realme 12+ на чипсете Dimensity 7050 появился в Geekbench / MForum.ru