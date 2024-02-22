Анонсы: Представлен Vivo Y200e с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем FullHD+

MForum.ru
22.02.2024,
Vivo выпустила Y200 в октябре прошлого года, а сейчас официально анонсировала смартфон Y200e. Он оснащен процессором Snapdragon 4 Gen 2 SoC и работает под управлением ОС Funtouch OS 14 на базе Android 14
Vivo Y200e оснащен 6,67-дюймовым дисплеем FullHD+ AMOLED с частотой 120 Гц, сканером отпечатков пальцев под ним и круглым вырезом для 16-мегапиксельной камеры. Объем ОЗУ новинки 6 или 8 ГБ, встроенной памяти – 128 ГБ с возможностью расширения картами microSD объемом до 1 Тб.
На задней панели находится тройная камера, состоящая из основного модуля разрешением 50 МП и датчика глубины сцены разрешением 2 МП, объединённого с датчиком мерцания. Емкость аккумулятора Vivo Y200e составляет 5000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Также отметим возможность подключения 5G, USB-C, два стереодинамика и звук Hi-Res Audio.
Vivo Y200e имеет плоский 2,5D-дизайн, а задняя панель модели Saffron Delight имеет отделку из прочной эко-волокнистой кожи, что делает его на 5,5 г тяжелее и на 0,2 мм толще, чем версии Black Diamond. Долговечность искусственной кожи обусловлена ее защитой от пятен и устойчивостью к царапинам. Класс защиты обоих вариантов от влаги и пыли – IP54.
Вариант Vivo Y200e с объемом памяти 6/128 ГБ стоит 19 999 индийских рупий (240 долларов США), версия 8 ГБ/128 ГБ оценена в 20 999 индийских рупий (255 долларов США). Новинка будет продаваться через Flipkart и официальный сайт Vivo в Индии, который уже принимает предварительные заказы.
© Антон Печеровый,
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