Анонсы: Представлен Vivo Y200e с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем FullHD+

MForum.ru

Анонсы: Представлен Vivo Y200e с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем FullHD+

22.02.2024, MForum.ru

Vivo выпустила Y200 в октябре прошлого года, а сейчас официально анонсировала смартфон Y200e. Он оснащен процессором Snapdragon 4 Gen 2 SoC и работает под управлением ОС Funtouch OS 14 на базе Android 14

Анонсы: Представлен Vivo Y200e с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем FullHD+

Vivo Y200e оснащен 6,67-дюймовым дисплеем FullHD+ AMOLED с частотой 120 Гц, сканером отпечатков пальцев под ним и круглым вырезом для 16-мегапиксельной камеры. Объем ОЗУ новинки 6 или 8 ГБ, встроенной памяти – 128 ГБ с возможностью расширения картами microSD объемом до 1 Тб.

Анонсы: Представлен Vivo Y200e с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем FullHD+

На задней панели находится тройная камера, состоящая из основного модуля разрешением 50 МП и датчика глубины сцены разрешением 2 МП, объединённого с датчиком мерцания. Емкость аккумулятора Vivo Y200e составляет 5000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Также отметим возможность подключения 5G, USB-C, два стереодинамика и звук Hi-Res Audio.

Анонсы: Представлен Vivo Y200e с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем FullHD+

Vivo Y200e имеет плоский 2,5D-дизайн, а задняя панель модели Saffron Delight имеет отделку из прочной эко-волокнистой кожи, что делает его на 5,5 г тяжелее и на 0,2 мм толще, чем версии Black Diamond. Долговечность искусственной кожи обусловлена ее защитой от пятен и устойчивостью к царапинам. Класс защиты обоих вариантов от влаги и пыли – IP54.

Анонсы: Представлен Vivo Y200e с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем FullHD+

Вариант Vivo Y200e с объемом памяти 6/128 ГБ стоит 19 999 индийских рупий (240 долларов США), версия 8 ГБ/128 ГБ оценена в 20 999 индийских рупий (255 долларов США). Новинка будет продаваться через Flipkart и официальный сайт Vivo в Индии, который уже принимает предварительные заказы.

Анонсы: Представлен Vivo Y200e с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем FullHD+

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

19.02. [Новинки] Слухи: Vivo Y200e получит отделку из прочной кожи Eco-Fiber / MForum.ru

13.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo V30 Pro / MForum.ru

05.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V30 с чипсетом Snapdragon 7 Gen 3 представлен официально / MForum.ru

26.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100 5G дебютировал со Snapdragon 4 Gen 2 и зарядкой 80 Вт / MForum.ru

19.01. [Новинки] Анонсы: Представлен первый смартфон новой серии от Vivo – Vivo G2 / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 10 ms, lookup=0 ms, find=10 ms

Последние сообщения в форумах

15.02.2024 12:00 asdfg123 Тема: Снятие кода блокировки в телефонах и смартфонах Nokia (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 64 65 66 67 68)
сейчас коды кто нибудь разблокирует?
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

22.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y200e с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем FullHD+ / MForum.ru

21.02. [Новинки] Слухи:Подтверждены основные характеристики OPPO F25 Pro / MForum.ru

21.02. [Новинки] Слухи: Смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring представят в июле / MForum.ru

20.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о спецификациях Lava Z34 / MForum.ru

20.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F15 5G получит 4 обновления версии ОС / MForum.ru

19.02. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi Civi 4 может быть анонсирован в ближайшее время / MForum.ru

19.02. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и дата анонса Xiaomi Pad 6S Pro / MForum.ru

19.02. [Новинки] Слухи: 22 февраля Huawei представит смартфон Pocket 2 / MForum.ru

19.02. [Новинки] Слухи: Vivo Y200e получит отделку из прочной кожи Eco-Fiber / MForum.ru

16.02. [Новинки] Слухи: Дата анонса Realme 12+ 5G подтверждена официально / MForum.ru

14.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi A3 представлен в Индии / MForum.ru

14.02. [Новинки] Слухи: Появилась информация о спецификациях iQOO Z9 / MForum.ru

13.02. [Новинки] Слухи: Huawei Pocket 2 в трех цветах замечен на рендерах / MForum.ru

13.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo V30 Pro / MForum.ru

12.02. [Новинки] Слухи: Oppo Reno 12 получат улучшенные сенсоры Sony / MForum.ru

12.02. [Новинки] Слухи: Honor X9b с 108 Мп камерой представят 15 февраля / MForum.ru

09.02. [Новинки] Слухи: Energizer P28K с АКБ 28 000 мАч представят на MWC 2024 / MForum.ru

09.02. [Новинки] Слухи: Появились фото Samsung Galaxy A55 и C55 из TENAA / MForum.ru

08.02. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 11F 5G на Dimensity 7050 представлен официально / MForum.ru

08.02. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Moto Watch 40 представлены официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: