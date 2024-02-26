Анонсы: Глобальная версия iQOO Neo9 Pro получила чипсет Snapdragon 8 Gen 2

26.02.2024, MForum.ru

Первоначально, в декабре 2023, IQOO Neo 9 Pro был выпущен в Китае с чипсетом Dimensity 9300. Теперь производитель представил глобальную версию, первым рынком для которой станет Индия. Основное различие между двумя версиями устройства заключается в наборе микросхем – глобальная версия оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC.

Neo9 Pro оснащен 6,78-дюймовым LTPO AMOLED экраном разрешением 1260x2800 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Номинальная пиковая яркость 3000 нит. В вырезе экрана размещена фронтальная камера разрешением 16 Мп, дактилоскопический сенсор встроен в экран.

Neo9 Pro получил двухцветный дизайн, заднюю панель из натуральной кожи, где размещены основная камера разрешением 50 МП (IMX920 VCS) и сверхширокоугольный сенсор разрешением 8 МП. Емкость АКБ – 5160 мАч с с быстрой зарядкой 120 Вт. В программной части речь идет о Funtouch OS 14 на базе Android 14, при этом iQOO обещает 3 года обновлений версий Android, а также 4 года исправлений безопасности.

iQOO Neo 9 Pro доступен в цветах Fiery Red и Conqueror Black. Цена на версию 8/128 ГБ начинается от 33 999 индийских рупий (410 долларов США), и она будет доступна с 21 марта. Модели 8/256 ГБ и 12/256 ГБ уже поступили в продаж на Amazon India и в официальном интернет-магазине iQOO. Их цены составляют 34 999 и 36 999 индийских рупий, соответственно.