Анонсы: Флагманский Xiaomi 14 Ultra представлен официально

26.02.2024, MForum.ru

На мероприятии в Китае Xiaomi анонсировала свой самый ожидаемый флагман – Xiaomi 14 Ultra.

Xiaomi 14 Ultra оснащен 6,73-дюймовым 2K OLED C8 LTPO-дисплеем разрешением 3200 x 1440 пикселей, обеспечивающим пиковую яркость 3000 нит и плотность пикселей 522 PPI. Он предлагает широкую цветовую гамму (P3) и поддерживает такие форматы HDR, как Dolby Vision и HDR Vivid.

Экран Xiaomi 14 Ultra имеет адаптивную частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц и использует 12-битную технологию глубины цвета. Также он включает в себя расширенные функции, такие как мгновенная сенсорная выборка и профессиональная калибровка цвета, обеспечивающие высокое качество изображения. Кроме того, дисплей сертифицирован TÜV Rheinland для защиты глаз и имеет тройную сертификацию надежности.

Xiaomi 14 Ultra может похвастаться классическим трехступенчатым дизайном с полностью закрытой металлической средней рамой. Толщина устройства 9,2 мм, вес 224,4 г (в версии из простой кожи). Конструкция представляет «архитектуру Xiaomi Dragon Armor» с рамкой из высокопрочного алюминиевого сплава и хрустальным стеклом Dragon, обеспечивающую превосходные характеристики защиты от изгиба и повышенную устойчивость к падению по сравнению с iPhone. Кроме того, устройство использует дизайн экрана с глубокими микроизогнутиями, призванный сочетать внешний вид прямого экрана с тактильным ощущением изогнутого.

Xiaomi 14 Ultra базируется на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 с камерой жидкостного охлаждения площадью 4000 мм² для лучшего управления температурой. Новинка получила три варианта памяти: 12 ГБ ОЗУ с хранилищем 256 ГБ, 16 ГБ ОЗУ с хранилищем 512 ГБ и 16 ГБ ОЗУ с хранилищем 1 ТБ (LPDDR5X и UFS 4.0). Устройство работает под управлением HyperOS на базе Android 14.

Xiaomi 14 Ultra оснащен системой из четырех камер с объективом Leica Summilux, включая 1-дюймовую основную камеру Sony LYT-900 разрешением 50 МП, оптической стабилизацией изображения и бесступенчатой диафрагмой f/1,63-f/4,0 с покрытием ADL со сверхнизким отражением. По сравнению с IMX989, датчик LYT-900 снижает энергопотребление на 43% и обеспечивает собственный динамический диапазон 14EV, что в 9,5 раз больше, чем у IMX989, сохраняя богатые детали как в светлых, так и в тенях. Потребление света Xiaomi 14 Ultra на 205% больше, чем у iPhone 15 Pro Max, что делает его лидером отрасли по светопоглощению с однодюймовым сенсором.

Второй модуль – сверхширокоугольный разрешением 50 МП с диафрагмой f/1,8 и покрытием ADL. Кроме того, имеется портретный телеобъектив разрешением 50 МП с оптической стабилизацией изображения, диафрагмой f/1,8 и 3,2-кратным увеличением, а также 50 Мп сенсор с перископической оптикой, оптической стабилизацией изображения, диафрагмой f/2,5 и 5-кратным увеличением. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп.

Для обработки фото Xiaomi представляет AISP, первую платформу искусственного интеллекта для вычислительной фотографии крупных моделей с такими функциями, как ULTRA SNAP для быстрого захвата, ULTRA RAW для высококачественных необработанных изображений и ULTRA ZOOM для расширенных возможностей масштабирования. Он может похвастаться 30-кратным суперзумом с искусственным интеллектом, записью видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду (основная камера) и полнофокусной съемкой видео 8K на всех фокусных расстояниях.

Xiaomi 14 Ultra поддерживает замедленную запись с высокой частотой кадров и поставляется с профессиональным пакетом для фотосъемки, включая полный набор возможностей Leica. Кроме того, аппарат сочетает в себе фирменный стиль Leica и красоту двух объективов, что позволяет получить всесторонние впечатления от фотосъемки, в том числе ночных пейзажей.

Xiaomi 14 Ultra также предоставляет двойную спутниковую связь Xiaomi, с высокопроизводительными антеннами для прямого спутникового подключения, поддержку голосовой связи в реальном времени и двустороннюю отправку текстовых сообщений. Для улучшения сигнала используется собственный чип Xiaomi — Surge T1.

Xiaomi 14 Ultra оснащен встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев и инфракрасным датчиком для повышения безопасности и функциональности. Что касается звука, поддерживается звук Hi-Res, а также установлены стереодинамики и Dolby Atmos для захватывающего звучания. Кроме того, в наличии массив из 4 микрофонов для четкой записи звука. Телефон защищен от пыли и влаги по классу защиты IP68, обеспечивающему высокую устойчивость к воздействию окружающей среды.

Xiaomi 14 Ultra может похвастаться аккумулятором емкостью 5300 мАч внутри самого устройства с быстрой проводной турбо-зарядкой мощностью 90 Вт и быстрой беспроводной турбо-зарядкой мощностью 50 Вт. В сочетании с дополнительной рукояткой для камеры емкость увеличивается до 6800 мАч.

Xiaomi 14 Ultra выпускается в черном и белом цветах, а также вновь представлена версия из синей керамики под названием Dragon Crystal Blue. Xiaomi объясняет, что в последних двух поколениях флагманские телефоны не использовали керамическую заднюю крышку из-за проблем с весом. Однако с появлением новой керамики Xiaomi Dragon Crystal Ceramic, которая «на 50% легче традиционной керамики», керамическая задняя крышка возвращается на Xiaomi 14 Ultra.

Предварительные продажи уже начались: стандартная версия поступит в продажу 27 февраля в 10 утра, а специальная версия Titanium Metal Special Edition станет доступна с 12 марта в 10:00. Цены начинаются с 6499 юаней (904 доллара США) за модель 12 ГБ + 256 ГБ, 6999 юаней (973 доллара США) за модель 16 ГБ + 512 ГБ, 7799 юаней (1084 доллара США) за модель 16 ГБ + 1 ТБ и 8799 юаней (1223 доллара США) за модель 16 ГБ + 1 ТБ.