Анонсы: iQOO Pad Air и iQOO TWS 2 появятся в продаже 1 марта

MForum.ru
27.02.2024,
iQOO незаметно выпустила в Китае два новых продукта: iQOO Pad Air и iQOO TWS 2. Оба устройства уже доступны для предварительного заказа и поступят в продажу 1 марта. Однако iQOO еще не раскрыла полные характеристики iQOO Pad Air и TWS 2.
iQOO Pad Air оснащен 11,5-дюймовой IPS -панелью разрешением 1840 x 2800 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Он базируется на чипсете Snapdragon 870, оснащен 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 8500 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт.
Тип встроенной памяти – UFS 3.1, однако данные о е конфигурациях пока не сообщаются. iQOO Pad Air также оснащен 8-мегапиксельной тыловой и 5-мегапиксельной фронтальной камерами.
Таким образом, планшет представляет собой не что иное, как обновленную версию прошлогоднего Vivo Pad Air. На данный момент информации о цене устройства нет. Официальное изображение показывает, что он будет доступен в черном и синем оттенках.
iQOO TWS 2 обеспечит качество звука уровня Hi-Fi и будет оснащен чипом Snapdragon S3 Gen 2 для обработки звука. Для снижения шума предлагается сочетание функции шумоподавления на 55 дБ со сверхширокополосным шумоподавлением 5000 Гц и технологией AI против шума ветра. Будет поддерживаться режим низкой задержки 44 мс для игр.
Согласно официальным изображениям, iQOO TWS 2 будет доступен в двух вариантах: белом и черно-желтом двухцветном. Данных о цене пока нет.
© Антон Печеровый,
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