Анонсы: Realme 12+ представлен официально

MForum.ru
01.03.2024,
В серии Realme 12 появился новый представитель —Realme 12+, дебютировавший в Индонезии и Малайзии. Характеристики новинки включают в себя чипсет Dimensity 7050, зарядку мощностью 67 Вт и основную камеру разрешением 50 МП с сенсором Sony LYT-600 и оптической стабилизацией изображения.
Realme 12+ оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и вырезом для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Также присутствует встроенный сканер отпечатков пальцев, также выполняющий функцию отслеживания сердечного ритма. Задняя часть получила тот же дизайн из натуральной кожи, что и Realme 12 Pro и 12 Pro+, с большим круглым островком для камеры, на котором расположены три камеры.
Основной сенсор Sony LYT-600: разрешение 50 МП, диафрагма f/1,88 и эквивалентное фокусное расстояние 26 мм. Датчик предлагает 2-кратный зум, специальный портретный режим и OIS. В качестве дополнительных Realme добавила макрокамеру разрешением 2 МП и сверхширокоугольный объектив с фокусным расстоянием 16 мм, разрешением 8 МП с диафрагмой f/2,2.
Внутри Realme 12+ находится чипсет Dimensity 7050 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Программное обеспечение включает в себя Realme UI 5.0 на базе Android 14. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.
Realme 12+ выпускается в цветах Navigator Beige и Pioneer Green. Цена установлена на уровне 4 199 000 индонезийских рупий (267 долларов США) в Индонезии и 1 499 малайзийских ринггитов (315 долларов США) в Малайзии. Продажи стартуют 8 марта.
© Антон Печеровый,
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