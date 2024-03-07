Слухи: Samsung Galaxy A55 и A35 замечены на рендерах

MForum.ru

Слухи: Samsung Galaxy A55 и A35 замечены на рендерах

07.03.2024, MForum.ru

Мероприятие Samsung, на котором будут представлены смартфоны Galaxy A55 и A35 состоится 11 марта. Ранее новинки уже были замечены на рендерах, теперь Эван Бласс поделился еще большим количеством официальных изображений.

Слухи: Samsung Galaxy A55 и A35 замечены на рендерах

Слухи: Samsung Galaxy A55 и A35 замечены на рендерах

Внешне эти две модели довольно сложно отличить друг от друга. Также они достаточно похожи на своих предшественников, за исключением островка клавиш (выступающей области вокруг клавиш питания и громкости) и того, что модель A3x получила круглое отверстие для фронтальной камеры вместо выреза. Кроме того, ранее сообщалось, что они могут отличаться материалами корпуса – пластик у Galaxy A35 и металл у Galaxy A55.

Слухи: Samsung Galaxy A55 и A35 замечены на рендерах

Пара изображений сравнивает камеры двух телефонов. Оба устройства получили основную камеру разрешением 50 МП и 5 Мп вспомогательный сенсор для макросъемки. Различие заключается в широкоугольном модуле (12 Мп у Galaxy A55 и 8 Мп у Galaxy A35) и фронтальной камеры, разрешение которой составляет 32 Мп у Galaxy A55 и 13 Мп у Galaxy A35.

Слухи: Samsung Galaxy A55 и A35 замечены на рендерах

Ожидается, что оба телефона будут оснащены батареями емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт, что аналогично их предшественникам в лице A54 и A34.

Слухи: Samsung Galaxy A55 и A35 замечены на рендерах

Дисплей Galaxy A55 будет немного больше, чем у его предшественника, но все же меньше, чем A35. Новинки получат экраны диагональю 6,5 дюйма и 6,6 дюйма, соответственно. В обоих случаях это AMOLED-панели разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Остальные подробности станут известны в ближайший понедельник.

Слухи: Samsung Galaxy A55 и A35 замечены на рендерах

Слухи: Samsung Galaxy A55 и A35 замечены на рендерах

Слухи: Samsung Galaxy A55 и A35 замечены на рендерах

Слухи: Samsung Galaxy A55 и A35 замечены на рендерах

Samsung Galaxy A55


Слухи: Samsung Galaxy A55 и A35 замечены на рендерах

Слухи: Samsung Galaxy A55 и A35 замечены на рендерах

Слухи: Samsung Galaxy A55 и A35 замечены на рендерах

Слухи: Samsung Galaxy A55 и A35 замечены на рендерах

Samsung Galaxy A35

© Антон Печеровый, MForum.ru , по инфорации gsmarena.com

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