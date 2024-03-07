Слухи: Samsung Galaxy A55 и A35 замечены на рендерах

07.03.2024, MForum.ru

Мероприятие Samsung, на котором будут представлены смартфоны Galaxy A55 и A35 состоится 11 марта. Ранее новинки уже были замечены на рендерах, теперь Эван Бласс поделился еще большим количеством официальных изображений.

Внешне эти две модели довольно сложно отличить друг от друга. Также они достаточно похожи на своих предшественников, за исключением островка клавиш (выступающей области вокруг клавиш питания и громкости) и того, что модель A3x получила круглое отверстие для фронтальной камеры вместо выреза. Кроме того, ранее сообщалось, что они могут отличаться материалами корпуса – пластик у Galaxy A35 и металл у Galaxy A55.

Пара изображений сравнивает камеры двух телефонов. Оба устройства получили основную камеру разрешением 50 МП и 5 Мп вспомогательный сенсор для макросъемки. Различие заключается в широкоугольном модуле (12 Мп у Galaxy A55 и 8 Мп у Galaxy A35) и фронтальной камеры, разрешение которой составляет 32 Мп у Galaxy A55 и 13 Мп у Galaxy A35.

Ожидается, что оба телефона будут оснащены батареями емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт, что аналогично их предшественникам в лице A54 и A34.

Дисплей Galaxy A55 будет немного больше, чем у его предшественника, но все же меньше, чем A35. Новинки получат экраны диагональю 6,5 дюйма и 6,6 дюйма, соответственно. В обоих случаях это AMOLED-панели разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Остальные подробности станут известны в ближайший понедельник.

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A35