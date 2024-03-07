Слухи: Раскрыты ключевые детали OnePlus 13

07.03.2024, MForum.ru

OnePlus работает над флагманским телефоном следующего поколения, OnePlus 13. Несмотря на то, что OnePlus 12 дебютировал в Китае совсем недавно – в декабре 2023 года, его преемник быть представлен гораздо раньше. Типстер Digital Chat Station рассказал, что можно ожидать от OnePlus 13.

По данным DCS, OnePlus 13 претерпевает изменения в дизайне, устраняя традиционную конструкцию модуля камеры в виде шарнира, которую он предлагал последние пару лет. Последний прототип OnePlus 13 оснащен большим экраном разрешением 2K.Также недавняя утечка утверждала, что он будет оснащен встроенным в экран ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

По данным DCS, OnePlus прилагает усилия для улучшения системы обработки изображений OnePlus 13, чтобы она соответствовала Oppo Find X7 Ultra. Таким образом, его 50-мегапиксельная основная камера и объектив-перископ обеспечат улучшенные возможности фотосъемки. Кроме того, OnePlus спешит приобрести первую партию чипсета Snapdragon 8 Gen 4.

Согласно имеющихся данных, Qualcomm представит чипсет Snapdragon 8 Gen 4 в октябре этого года. В том же месяце ожидается анонс Xiaomi 15 и 15 Pro, которые будут построены на базе этого чипсета. Таким образом, анонс OnePlus 13 также можно ожидать в октябре 2024.