Слухи: Появились подробности о смартфоне Vivo Y03

MForum.ru
11.03.2024,
Бюджетный смартфон Vivo Y03 уже не раз становился героем различных утечек, благодаря появлению информации на различных сайтах сертификации. Новая обширная утечка, любезно предоставленная Appuals, пролила свет на характеристики и дизайн новинки.
Vivo Y03 будет оснащен 6,56-дюймовой IPS-панелью разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Задняя панель новинки будет плоская и матовая, блок камер разместится в левом верхнем углу. На просочившихся в сеть рендерах изображен телефон в зеленом и черном цветах, при этом черная версия получит золотистые кольца вокруг глазка камеры. Селфи-камера размещена в классическом каплевидном вырезе.
Что касается технической части камер – селфи-камера использует 5 Мп сенсор, тыловая камера предлагает пару сенсоров – основной 13 Мп и вспомогательный 0,08 Мп. При этом функционал камеры включает в себя множество режимов, таких как Super Night, Night Stylish Filters, Panorama, Multi-style Portrait, Slow Motion, Time-Lapse и Professional mode.
Основа аппаратной платформы Vivo Y03 – чипсет MediaTek Helio G85. Новинка будет доступна в конфигурациях памяти 4 ГБ + 64 ГБ и 4 ГБ + 128 ГБ. Для расширения ОЗУ доступно до 4 Гб виртуальной памяти. ОС – оболочка FunTouch OS 14 поверх базе Android 14.
За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт через порт USB-C. Также отметим, что Vivo Y03 получит степень защиты от пыли и воды IP54.
Цена Vivo Y03 составит порядка $100, однако какие-либо подробности о будущем релизе пока не раскрываются.
© Антон Печеровый,
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