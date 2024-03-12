Анонсы: Samsung Galaxy M15 получил OLED-дисплей

12.03.2024, MForum.ru

Samsung незаметно «анонсировала» в некоторых регионах смартфон начального уровня Galaxy M15. Новинка замечена на официальном сайте Samsung в Ираке и в некоторых регионах Леванта (страны восточной части Средиземного моря). Относительно Galaxy M14, новинка представляет собой значительное обновление.

Samsung Galaxy M15 оснащается 6,5-дюймовой OLED-панелью разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц, что стало заметным изменением относительно IPS-экрана предшественника.

Основа аппаратной платформы новинки – чипсет Dimensity 6100+, пришедший на смену Exynos 1330. SoC работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить картами памяти microSD. ОС «из коробки» - Android 14.

Фоточасть Samsung Galaxy M15 дополнилась 5 Мп сверхширокоугольным модулем. Основной сенсор тыловой камеры новинки – 50 Мп, также есть макрокамера разрешением 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 13 Мп, что соответствует Galaxy M14.

Также от предшественника сохранился аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.

Купить новинку можно в светло-синем, темно-синем и сером цветах. Информация о цене и дате релиза пока не раскрывается.