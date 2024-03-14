Анонсы: Представлен iQOO Z9 с чипсетом Mediatek Dimensity 7200

14.03.2024, MForum.ru

Анонсирован смартфон iQOO Z9 с чипсетом Mediatek Dimensity 7200 и 8 ГБ оперативной памяти, которую можно удвоить с помощью программного алгоритма. Это глобальный дебют смартфона, а первым рынком станет Индия.

iQOO Z9 оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсорного экрана 300 Гц. В круглом вырезе разместилась сэлфи-камера разрешением 16 Мп с диафрагмой f/2.0.

На задней панели находится квадратный островок, в котором есть место для двух камер. Основная 50 МП с сенсором Sony IMX882 и оптической стабилизацией изображения, вторая камера представляет собой датчик глубины разрешением 2 МП. Запись видео осуществляется в разрешении 4K со скоростью 30 кадров в секунду.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий зарядку 44 Вт, кроме того, Vivo предоставит соответствующее зарядное устройство в розничной упаковке. Также в Индии и на некоторых других рынках в комплект поставки также будет включен чехол.

iQOO Z9 поддерживает две нано-SIM-карты, но второй слот является гибридным и может использоваться для карты micro SD (объемом до 1 ТБ). На борту нет NFC, нет FM-радио, а также отсутствует аудиоразъем 3,5 мм. Что касается возможностей подключения, Bluetooth — 5.3, поддерживаемые стандарты Wi-Fi — a/b/g/n/ac/ax, а поскольку чип Dimensity 7200 поддерживает 5G, iQOO Z9 имеет двойной режим ожидания 5G. В программной части речь идет об Android 14 с оболочкой Funtouch OS 14.

iQOO Z9 предлагается в двух цветах — матовый зеленый и графеновый синий. Цена составляет 19 999 индийских рупий (240 долларов США) за версию со 128 ГБ встроенной памяти или 21 999 индийских рупий (265 долларов США) за вариант с 256 ГБ. Продажи в Индии уже начались.