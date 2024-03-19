Анонсы: Представлены Honor Porsche Design Magic 6 RSR и Magic6 Ultimate

MForum.ru
19.03.2024,
Компания Honor провела большое мероприятие в Китае, где были представлены смартфоны Porsche Design Magic6 RSR и Magic6 Ultimate. Ключевое обновление Porsche Design Magic6 RSR – дизайн, включающий шестиугольный остров для камеры, разработанный в сотрудничестве с популярным дизайнерским домом.
Относительно базовой модели, новинки получили улучшенные сенсоры основной камеры H9800. Разрешение сенсоров – 50 Мп, но производитель обещает улучшенный динамический диапазон 15EV и обновленный автофокус, обеспечивающий более быструю и точную фокусировку. Вспомогательные сенсоры 180 Мп с перископной оптикой и 50 Мп ультраширокоугольный с углом обзора 122 градуса. Разрешение фронтальной камеры – 50 Мп.
Porsche Design Honor Magic 6 RSR также оснащен новым двухслойным тандемным OLED-дисплеем, предназначенным для продления срока службы экрана до 600%. В частности заявлено, что после трех лет использования яркость экрана новинки снизится менее чем на 1%.
Porsche Design Honor Magic 6 RSR выпускается в цвете Frozen Berry, который звучит знакомо, поскольку это главный цвет Porsche Taycan. Также он доступен в цвете Agate Grey — классической окраске гоночных автомобилей Porsche 911. Для защиты дисплея Honor использовала стекло JuRhino Glass. Оно же используется для задней панели.
Технически Honor Magic6 Ultimate близок к Porsche Design Honor Magic 6 RSR, но он поставляется в более скромной розничной упаковке, а его задняя панель изготовлена из другого материала.
Спецификации новинок включают в себя 6,8-дюймовый LTPO OLED дисплей разрешением 1280 x 2800 точек с пиковой яркостью до 5000 нит, чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и АКБ емкостью 5600 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт по проводу и 66 Вт беспроводной.
Porsche Design Honor Magic 6 RSR доступен для заказа в Китае с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти, что является максимальным показателем среди смартфонов Honor за всю историю. Новинка оценена в 9 999 юаней (почти 1 400 долларов США), что намного дороже, чем любой обычный Magic6 Pro (его версия на 16 ГБ/1 ТБ в настоящее время стоит 6 699 юаней). Продажи Porsche Design Honor Magic 6 RSR за пределами Китая начнутся во втором квартале.
Magic6 Ultimate — немного более доступный продукт. Он поставляется в двух цветах — черном и фиолетовом, и стоит 6 999 юаней (970 долларов США) за версию на 16/512 ГБ или 7 699 юаней (почти 1100 долларов США) за вариант 16 ГБ/1 ТБ.
© Антон Печеровый,
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