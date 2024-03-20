Анонсы: Представлен смартфон Realme Narzo 70 Pro

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Анонсы: Представлен смартфон Realme Narzo 70 Pro

20.03.2024, MForum.ru

Realme представила смартфон Narzo 70 Pro 5G, который для своего ценового диапазона получил довольно неплохую камеру. Также новинка претендует на звание первого в своем сегменте смартфона с жестовым управлением, без прикосновения к экрану.

Анонсы: Представлен смартфон Realme Narzo 70 Pro

В частности функция Air Gestures позволяет пролистывать короткие видеоролики, фотоальбомы и социальные сети, взмахивая рукой, не касаясь экрана. Вы также можете делать снимки экрана, переключать приложения и прокручивать вверх и вниз.

Анонсы: Представлен смартфон Realme Narzo 70 Pro

Realme Narzo 70 Pro оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. В отличие от своего предшественника, Narzo 70 Pro получил плоскую панель и рамку вокруг нее. В вырезе экрана находится 16 Мп селфи-камера.

Анонсы: Представлен смартфон Realme Narzo 70 Pro

Realme Narzo 70 Pro базируется на чипсете Dimensity 7050 (с поддержкой 5G), оснащен 8 Гб ОЗУ и 128/256 Гб встроенной памяти, но без возможности расширения. Также Narzo 70 Pro получил систему охлаждения с паровой камерой.

Анонсы: Представлен смартфон Realme Narzo 70 Pro

Тыловая камера получили 50 Мп сенсор Sony IMX890. По словам Realme, сенсор 1/1,56 дюйма является самым большим в ценовом сегменте новинки. Отдельно отменим поддержку OIS. В качестве вспомогательных используются сенсоры разрешением 8 Мп сверхширокоугольный и 2 Мп макро.

Анонсы: Представлен смартфон Realme Narzo 70 Pro

За автономность Narzo 70 Pro отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт. Восполнить запас АКБ с 1 до 50% можно за 19 минут.

Анонсы: Представлен смартфон Realme Narzo 70 Pro

Прочие функции Narzo 70 Pro включают в себя порт USB-C, стереодинамики, сканер отпечатков пальцев под дисплеем и аудиоразъем 3,5 мм. Narzo 70 Pro 5G получил базовую защиту IP54 и дисплей, который «надежно» взаимодействует, когда на экране появляются капли дождя.

Анонсы: Представлен смартфон Realme Narzo 70 Pro

Realme Narzo 70 Pro работает под управлением оболочки Realme UI 5.0 установленной поверх Android 14.

Анонсы: Представлен смартфон Realme Narzo 70 Pro

Купить новинку можно двух цветах — зеленом Glass Green и золотом Glass Gold. Обе версии выделяется двухцветной отделкой задней панели: верхняя часть — прозрачное стекло, нижняя — матовое.

Анонсы: Представлен смартфон Realme Narzo 70 Pro

Стоимость Realme Narzo 70 Pro составляет 19 999 индийских рупий (240 долларов США) за версию со 128 ГБ встроенной памяти и 21 999 индийских рупий (265 долларов США) за версию 256 ГБ. Прием предварительных заказов уже начался, начало отгрузок – 22 марта. В качестве бонуса первые покупатели получат наушники Buds T300.

Анонсы: Представлен смартфон Realme Narzo 70 Pro

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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