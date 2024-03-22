Слухи: Раскрыты подробности о Poco C61

22.03.2024, MForum.ru

Poco C51, выпущенный в апреле прошлого года, вскоре получит преемника в лице Poco C61. Новинка уже замечена на рендерах, раскрывающих дизайн устройства.

Poco C61 получил дисплей с каплевидным вырезом спереди (где размещена 5 Мп сэлфи камера) и круглый островок для камеры сзади, содержащий два сенсора (8 Мп + 0,08 Мп) и светодиодную вспышку. На левой рамке находится тройной слот для карт (2 SIM + 1 microSD), кнопка питания и качелька регулировки громкости размещены справа. Снизу находится порт USB-C и микрофон, вверху — разъем для наушников 3,5 мм.

Источник утверждает, что Poco C61 оснащен процессором Helio G36 SoC и получит две конфигурации памяти: 4 ГБ/64 ГБ и 6 ГБ/128 ГБ. Диагональ экрана составит 6,71 дюйма, разрешение HD+ при частоте обновления 90 Гц и пиковой яркости 500 нит. Для защиты экрана используется Gorilla Glass 3. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. Также есть дактилоскопический сенсор на боковом торце.

По данным источника Poco C61 в конфигурации 4 ГБ/64 ГБ будет стоить 7 499 индийских рупий (90 долларов США), модель 6 ГБ/128 ГБ оценена в 8 499 индийских рупий (100 долларов США).