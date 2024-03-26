Анонсы: Смартфон среднего класса Honor 90 Smart представлен официально

MForum.ru
26.03.2024,
Компания Honor выпустила во Франции новый смартфон среднего класса — Honor 90 Smart. Новинка стала пятым устройством серии, в которую ранее вошли Honor 90, 90 Lite, 90 Pro и 90 GT.
Honor 90 Smart оснащен 6,8-дюймовым TFT-дисплеем разрешением Full HD (2412×1080 пикселей) со стандартной частотой обновления 60 Гц. Яркость экрана новинки составляет 850 нит, что должно обеспечить достойную видимость на открытом воздухе.
Honor 90 Smart получил градиентную матовую поверхность на задней панели, за исключением области камеры, которая имеет блестящую поверхность. Блок камер оформлен в виде двух круглых вырезов, в которых размещены три камеры и светодиодная вспышка.
Основа аппаратной платформы Honor 90 Smart – чипсет MediaTek Dimensity 6020 в сочетании с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. В программной части из коробки Honor 90 Smart поставляется с оболочкой Magic OS 7.2 поверх операционной системы Android 13.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5330 мАч, поддерживающий быструю зарядку 35 Вт. Также отметим, что Honor 90 Smart сохранил классический разъем для наушников 3,5 мм и оснащен боковым сканером отпечатков пальцев.
Фоточасть Honor 90 Smart включает в себя основной сенсор разрешением 108 Мп и два вспомогательных (макро и датчик глубины сцены) сенсора разрешением 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры новинки составляет 8 Мп.
Стоимость Honor 90 Smart во Франции составляет 249,90 евро. Приобрести Honor 90 Smart можно в двух цветах — зеленом Emerald Green и черном Midnight Black.
© Антон Печеровый,
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