Слухи: Индийская версия Realme 12x будет представлена 2 апреля

MForum.ru
26.03.2024,
Realme 12x, выпущенный в Китае на прошлой неделе, дебютирует в Индии 2 апреля в полдень по местному времени. Причем новинка не будет полностью идентична китайской версии. В частности она получит быструю зарядку SuperVOOC мощностью 45 Вт, тогда как китайская версия поддерживает лишь 15 Вт.
Другие подтвержденные характеристики индийского Realme 12x включают SoC Dimensity 6100+, дисплей с частотой обновления 120 Гц, два динамика и батарею емкостью 5000 мАч, которая, как рекламируется, заряжается до 50% за 25 минут. Разрешение основной камеры составит 50 Мп со вспомогательным сенсором разрешением 2 Мп (датчик глубины сцены).
Если скорость зарядки единственное различие между индийским и китайским Realme 12x, то в активе новинки можно ожидать 6,67-дюймовый ЖК-дисплей разрешением FullHD+, 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ встроенной памяти и 8-мегапиксельную камеру для селфи. Также смартфон будет оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, а степень защиты от влаги и пыли –IP54.
На индийском рынке новинка появился в фиолетовом и зеленом цветах.
© Антон Печеровый,
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