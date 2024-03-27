Анонсы: Vivo X Fold3 – самый легкий складной смартфон в формате книжки

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Анонсы: Vivo X Fold3 – самый легкий складной смартфон в формате книжки

27.03.2024, MForum.ru

Быстрее, тоньше, легче. Новый смартфон X Fold3 от Vivo значительно стал значительно компактнее своего предшественника (Vivo X Fold2), а также получил значительные улучшения в части камеры и аккумулятора.

Анонсы: Vivo X Fold3 – самый легкий складной чехол в формате книжки

Vivo X Fold3 весит всего 219 г, что делает его самым легким телефоном, складывающимся горизонтально внутрь. Более того, он легче многих классических смартфонов, таких как iPhone 15 Pro Max (221 г) или Galaxy S24 Ultra (232 г). Хотя, Honor V Purse еще легче — 214 г, но складывается наружу и не имеет второго дисплея. Толщина X Fold3 составляет всего 10,2 мм. Новинка представлена в обычной и Pro версиях.

Анонсы: Vivo X Fold3 – самый легкий складной чехол в формате книжки

Дисплеи обоих версий одинаковы. Диагональ внутреннего экрана – 8,03 дюйма, разрешение 2480x2200 пикселей, частота обновления 120 Гц. Матрица Samsung E7 обеспечивает до 4500 нит пиковой яркости. Внешний экран – 6,53 дюйма, разрешение 1172 x 2748 пикселей, частота обновления 120 Гц. Используется панель Q9 Plus, ее пиковая яркость также составляет 4500 нит. Таким образом, экраны новинки более чем в 2 раза ярче, чему предшественников (1800 нит и 1600 нит, соответственно).

Анонсы: Vivo X Fold3 – самый легкий складной чехол в формате книжки

Vivo X Fold3 Pro оснащен новым чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании со специальным чипом обработки изображений Vivo V3. Он поставляется в двух конфигурациях: 16 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ, оперативная память использует чипы LPDDR5X, встроенная – UFS 4.0.

Анонсы: Vivo X Fold3 – самый легкий складной чехол в формате книжки

Чип обработки изображений обрабатывает данные со «сверхчувствительной» основной камеры разрешением 50 МП. Технически речь идет о сенсоре OmniVision OV50H размером 1/1,3 дюйма с объективом f/1,68 и оптической стабилизацией изображения. Этот сенсор больше, чем 1/1,49-дюймовый Sony IMX866v, который использовался в X Fold2.

Анонсы: Vivo X Fold3 – самый легкий складной чехол в формате книжки

В качестве вспомогательных используются 64 Мп сенсор с телеобъективом, обеспечивающий 3-кратный оптический зум (сенсор OV64B, 1/2 дюйма, f/2,57) и сверхширокоугольный (119°) сенсор Samsung JN1 (1/2,76 дюйма) разрешением 50 Мп. В качестве фронтальной камеры используется пара сенсоров на 32 МП (1/3,6 дюйма).

Анонсы: Vivo X Fold3 – самый легкий складной чехол в формате книжки

Базовая модель X Fold3 использует процессор Snapdragon 8 Gen 2 (аналогично X Fold2). Конфигураций памяти от 12 ГБ/256 ГБ до 16 ГБ/1 ТБ (LPDDR5X, UFS 4.0). Но в этой модели отсутствует чип обработки изображений V3.

Анонсы: Vivo X Fold3 – самый легкий складной чехол в формате книжки

Основная камера основана на 50-мегапиксельном сенсоре Sony IMX920 (1/1,49 дюйма) с объективов f/1,75 и OIS. В роли вспомогательных выступают портретная камера разрешением 50 Мп с фокусным расстоянием 50 мм (1/2,93 дюйма IMX816, f/1,85) и сверхширокоугольная разрешением 50 МП (тот же JN1 с объективом 119° f/1,85). Селфи-камеры аналогичны модели Pro – 32 Мп.

Анонсы: Vivo X Fold3 – самый легкий складной чехол в формате книжки

Обе модели X Fold3 оснащены легким шарниром из углеродного волокна, который весит всего 14,98 г. Он сертифицирован TÜV Rhinenland на способность выдерживать 500 000 открытий. Vivo также повысила устойчивость телефонов к падению: по сравнению с X Fold2 передняя часть в 11 раз устойчивее, задняя в 15 раз. Складной дисплей помимо UTG покрыт ударопрочной пленкой.

Анонсы: Vivo X Fold3 – самый легкий складной чехол в формате книжки

В части защиты от влаги Vivo X Fold3 Pro соответствует стандарту IPX8, базовая модель IPX4. Для сравнения, у X Fold2 вообще не было такой сертификации, таким образом, обоих случаях это обновление.

Анонсы: Vivo X Fold3 – самый легкий складной чехол в формате книжки

Также модель Pro также выделяется огромной батареей — 5700 мАч, что на 900 мАч больше, чем у батареи X Fold2. Базовый X Fold3 имеет немного меньшую батарею емкостью 5500 мАч, но все равно это неплохой показатель. Аккумулятор Vivo X Fold3 Pro поддерживает быструю зарядку мощностью до 100 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт. Базовая модель Vivo X Fold3 – только проводную зарядку 80 Вт.

Обе новинки оснащены поддержкой двух SIM-карт 5G, Wi-Fi 7, NFC, ИК-передатчиком и стереодинамиками с поддержкой Hi-Fi. Отдельно отметим аппаратную кнопку отключения звука. Vivo X Fold3 Pro дополнительно поддерживает USB 3.2 Gen2 и оснащена двумя ультразвуковыми 3D-считывателями отпечатков пальцев (по одному под каждым дисплеем). Базовый Vivo X Fold3 использует дактилоскопический сенсор на боковом торце.

Сенсорные контроллеры для дисплея и аудиоусилителей произведены Goodix. Контроллеры распознают даже мокрые пальцы (что удобно благодаря новому классу водонепроницаемости). Усилители SpeedBoost 5.0 оптимизированы для воспроизведения звука при низком напряжении (поэтому они потребляют меньше энергии).

Анонсы: Vivo X Fold3 – самый легкий складной чехол в формате книжки

Цена Vivo X Fold3 начинается от 7000 юаней ($970) за модель объемом 12 ГБ/256 ГБ. Версии 16/256, 16/512 и 16/1024 Гб оценены в 7500, 8000 и 9000 юаней, соответственно. Стоимость модели Vivo X Fold3 Pro – 10 000 / 11 000 за версии 16+512 / 16+1024 Гб, соответственно. Цветовая гамма новинки представлена вариантами «Eclipse Black» и «Solar White».

Анонсы: Vivo X Fold3 – самый легкий складной чехол в формате книжки

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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