Анонсы: Vivo TWS 4 – TWS-наушники с поддержкой aptX Lossless

MForum.ru
27.03.2024,
Последней новинкой от Vivo стали TWS-наушники Vivo TWS 4, который представлены в двух версиях. Модель TWS 4 Hi-Fi с поддержкой аудиокодека aptX Lossless и стандартная версия с адаптивными кодеками LDAC и aptX.
Оба варианта TWS 4 оснащены 12,2-мм динамиками, активным шумоподавлением (ANC) до 55 дБ, специальными акустическими диафрагмами из керамического вольфрамового материала и возможностью подключения Bluetooth 5.4. Время работы от одной зарядки составляет до 11 часов без подзарядки, а чехол увеличивает его до 45 часов.
Vivo TWS 4 выпускается в синем, белом и сером цветах и предлагается по цене 399 юаней (55 долларов США), а TWS 4 Hi-Fi — по цене 499 юаней (70 долларов США). Оба варианта будут доступны в открытой продаже в Китае с 3 апреля.
© Антон Печеровый,
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