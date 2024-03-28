Анонсы: Vivo V40 SE 5G с Snapdragon 4 Gen 2 представлен в Европе

MForum.ru
28.03.2024,
Компания Vivo представила новый смартфон для европейского рынка – V40 SE 5G. Новинка нацелена в нижнюю часть среднего класса и базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, который дополняют 8 Гб ОЗУ LPDDR4X и 256 Гб встроенной памяти UFS 2.2, которую можно расширить с помощью карт microSD емкостью до 1 ТБ.
Vivo V40 SE 5G оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 1080x2400, частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1800 нит (1200 нит в режиме высокой яркости) и встроенным оптическим датчиком отпечатков пальцев.
Строенная тыловая камера Vivo V40 SE 5G включает в себя основной сенсор разрешением 50 Мп и диафрагмой f/1,8, сверхширокоугольный сенсор разрешением 8 Мп (с диафрагмой f/2,2) и макрокамеру разрешением 2 Мп (диафрагма f/2,4). Для селфи предназначена камера разрешением 16 МП с диафрагмой f/2,0.
Также отметим наличие стереодинамиков и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт. Зарядное устройство в комплект поставки не входит. Vivo V40 SE 5G работает под управлением Android 14 с оболочкой Funtouch OS 14 от Vivo.
Купить новинку можно будет в двух цветовых решениях: Crystal Black и Leather Purple. Последний варианта предлагает отделку искусственной кожей. Размеры Vivo V40 SE 5G составляют 163,17 x 75,81 x 7,79 мм (для версии Crystal Black), а в Leather Purple толщина составляет 7,99 мм. Вес также отличается: 185,5 г для Crystal Black, 191 г для Leather Purple. Информация о цене новинки пока не раскрывается.
© Антон Печеровый,
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