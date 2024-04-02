Анонсы: OnePlus Nord CE4 с SD 7 Gen 3 и АКБ 5500 мАч представлен официально

02.04.2024, MForum.ru

Бюджетные модели Nord CE является популярной в семействе OnePlus. Основным обновлением OnePlus Nord CE4 относительно предшественника стала аппаратная платформа – если Nord CE3 базировался на довольно старом (на момент анонса смартфона) Snapdragon 782G (6 нм), то новинка получила актуальный Snapdragon 7 Gen 3 (4 нм).

Чипсет работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X). Варианта с 12 Гб ОЗУ не предусмотрено, но поддерживается до 8 Гб виртуального ОЗУ. Объем хранилища составляет 128 ГБ или 256 ГБ (UFS 3.1), для расширения встроенной памяти можно использовать карты microSD объемом до 1 Тб. В программной части речь идет об OxygenOS 14 на базе Android 14, для которой будет выпущено 2 обновления ОС и 3 года обновлений безопасности.

Также отметим выросшую емкость АКБ и скорость быстрой зарядки. В OnePlus Nord CE4 установлен АКБ емкость 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 100 Вт, позволяет батарее зарядиться 1-100% за 29 минут. Кроме того, функционал Battery Health Engine продлит срок службы батареи до 4 лет ежедневных циклов зарядки. Зарядное устройство мощностью 100 Вт входит в комплект поставки.

В фоточасти речь идет о 50 Мп сенсоре Sony, LYT-600 (1/1,95 дюйма) с поддержкой OIS. В качестве дополнительного выступает 8 Мп сенсор IMX355 со сверхширокоугольным объективом. Кроме того, OnePlus обещает, что новые алгоритмы обработки изображений улучшат качество изображения для всех камер, включая 16-мегапиксельный селфи-сенсор. OnePlus Nord CE4 также поддерживает портретный режим Portrait Mode 2.0. Запись видео по-прежнему ограничена разрешением 4K со скоростью 30 кадров в секунду с опцией 60 кадров в секунду при разрешении 1080p (и даже в режиме замедленной съемки 120 кадров в секунду).

OnePlus Nord CE4 оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем, аналогичным своему предшественнику. Он имеет разрешение FHD+ с соотношением сторон чуть выше 20:9. Дисплей работает с частотой 120 Гц и отображает 10-битные цвета с поддержкой HDR10+ и Amazon Prime Video HDR. Также присутствует функция Aqua Touch (из серии OnePlus 12), позволяющая распознавать прикосновения мокрыми руками.

Из прочего отметим, что OnePlus Nord CE4 имеет внутреннюю амортизацию и прошел испытания на устойчивость к падению на мрамор с высоты 1,5 м (5 футов). Кроме того, эта модель первой из серии CE получила официальный рейтинг пыле- и водонепроницаемости — всего IP54, но это лучше, чем ничего.

Купить OnePlus Nord CE4 можно в двух цветовых решениях: Dark Chrome (с глянцевой серой металлической отделкой) и Celadon Marble (нефритово-зеленый с мраморной текстурой). Старт продаж – 4 апреля. Стоимость модели 8/128 составляет 25000 индийских рупий ($300), вариант 8/256 оценен в 27000 рупий. В качестве бонуса в день старта продаж предлагаются OnePlus Nord Buds 2r (стоимостью 2200 рупий).