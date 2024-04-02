Слухи: Появились изображения передней панели Realme GT Neo 6 SE

MForum.ru
02.04.2024,
Ожидается, что Realme анонсирует смартфон Realme GT Neo 6 SE для рынка Китая уже в этом месяце. Производитель уже начал раскрывать подробности об устройстве, в том числе дизайн передней панели.
На изображении выше Realme GT Neo 6 SE расположен посередине. По обе стороны от новинки представлены смартфоны схожего ценового диапазона, хотя их названия не разглашаются. В качестве преимущества показывает, что GT Neo 6 SE получил более тонкие рамки со всех четырех сторон.
Компания подтвердила слегка изогнутый дизайн экрана GT Neo 6 SE, обеспечивающий впечатляющее соотношение экрана и корпуса. По имеющимся данным, новинка оснащена 6,78-дюймовой панелью BOE 8T LTPO разрешением 1,5K (2780 x 1264 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Официально подтверждено, что максимальная яркость экрана составляет 6000 нит.
Внутри Realme GT Neo 6 SE ожидается чипсет Snapdragon 7+ Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Вероятно, новинка будет оснащена аккумулятором емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.
Ранее было опубликовано изображение задней панели, демонстрирующее сдвоенную тыловую камеру. Вероятно, речь идет о сенсоре Sony с поддержкой OIS.
В программной части речь идет об Android 14 с оболочкой Realme UI 5. Анонс, скорее всего, состоится на следующей неделе, а глобальная модель выйдет под именем Realme GT 6.
© Антон Печеровый,
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