Анонсы: Realme C65 представлен официально

03.04.2024, MForum.ru

Компания Realme анонсировала новый смартфон бюджетной C-серии — Realme C65, получивший дисплей с частотой обновления 90 Гц, чипсет Mediatek Helio G85 и основную камеру 50 МП. Местом анонса новинки стал Вьетнам.

Realme C65 оснащен 6,67-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. В вырезе экрана разместилась 8 Мп фронтальная камера. Производитель добавил «мини-капсулу Realme», которая отображает информацию о состоянии и уведомления вокруг селфи-камеры, аналогично Dynamic Island от Apple.

Realme также добавила поддержку жестов и фирменную динамическую кнопку, позволяющую пользователям переключаться между различными ярлыками, такими как запуск приложения камеры и переключение режима «Не беспокоить» долгим нажатием.

На задней панели расположены основная камера разрешением 50 МП и 2 Мп сенсор для макросъемки. Дизайн блока камер напоминает Samsung Galaxy S22.

Аппаратная платформа Realme C65 включает в себя чипсет Mediatek Helio G85, 4/6 Гб ОЗУ и 128/256 Гб встроенной памяти. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 45 Вт. В программной части – Realme UI 5.0 на базе Android 14.

Цена Realme C65 составит порядка 150 долларов США. Во Вьетнаме устройство уже доступно, а вскоре оно появится в Индонезии, Бангладеш, Малайзии и Филиппинах и ряде других стран.