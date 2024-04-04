Слухи: Redmi K80 Pro получит napdragon 8 Gen 4 и АКБ 5500 мАч

MForum.ru
04.04.2024,
Смартфон Redmi K70, выпущенный в ноябре прошлого года, базировался на чипсете Snapdragon 8 Gen 2, был оснащен 6,67-дюймовой AMOLED-панелью 2K (1440 x 3200) с яркостью до 4000 нит, а его цена составляла всего 2499 юаней.
Redmi K70 Pro
Согласно предыдущим слухам от информатора «Умный Пикачу» (перевод с китайского), для серии Redmi K производитель фокусируется на премиальном оборудовании. Таким образом, в эту серию может войти только два модели – Redmi K80 и Redmi K80 Pro. Преемник более доступного Redmi K70E может быть выпущен как устройство серии Redmi Note.
Тот же источник сообщил о росте емкости АКБ смартфонов серии K80 до 5500 мАч, что на 500 мАч больше, чем у предшественников. Новинки сохранят экран разрешением 2К, но пиковая яркость, скорее всего, будет выше, чем у предшественников. Также сообщается, что новинки получат стеклянную заднюю панель и металлическую рамку.
В части аппаратной платформы базовая модель и модель Pro будут отличаться. Основой Redmi K80 станет Snapdragon 8 Gen 3, а Redmi K80 Pro будет базироваться на Snapdragon 8 Gen 4. Подобный подход соответствует тому, что мы видели в серии Redmi K70, но использовались чипы Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3, соответственно.
Если предположение об использовании Snapdragon 8 Gen 4 верно, то новинка может быть выпущена в ноябре (по крайней мере, не раньше октября, который является ожидаемым месяцем выпуска будущего флагманского чипа Snapdragon). Данных о возможных ценах устройств пока нет.
© Антон Печеровый,
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