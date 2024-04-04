Анонсы: Представлен Honor X7b 5G с Dimensity 6020 и АКБ 6 000 мАч

MForum.ru
04.04.2024,
В декабре Honor представила на мировом рынке Honor X7b (4G), который базировался на чипсете Snapdragon 680. Теперь бренд представил версию устройства с поддержкой 5G, основой которой стал чипсет Dimensity 6020.
Honor X7b 5G оснащен 6,8-дюймовой IPS-панелью разрешением FHD+ (2412 x 1080 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. В вырезе экрана разместилась 8 Мп фронтальная камера.
Система камер на задней панели Honor X7b 5G состоит из 108-мегапиксельной основной камеры и пары 2-мегапиксельных камер для определения глубины сцены и макросъемки.
Объем ОЗУ Honor X7b 5G составляет 8 ГБ, встроенной памяти – 256 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 35 Вт. В программной части новинка работает под управлением Android 13 на базе MagicOS 7.2.
Также отметим слот для карты microSD, боковой сканер отпечатков пальцев, порт USB-C, аудиоразъем 3,5 мм, два динамика, Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1. Размеры Honor X7b 5G составляют 166,7 х 76,5 х 8,24 мм, а вес — 199 грамм.
Купить Honor X7b 5G можно будет в трех цветах: Midnight Black (черный), Crystal Silver (серебристый) и Emerald Green (зеленый). Информации о цене пока нет. Но можно предположить цену порядка 300 евро, потому как Honor 90 Smart, оснащенный 4 Гб ОЗУ и немного меньшим АКБ, оценен в 249 евро.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
27.03. [Новинки] Анонсы: Vivo X Fold3 – самый легкий складной смартфон в формате книжки / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Смартфон среднего класса Honor 90 Smart представлен официально / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 4 представлены официально / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Honor Porsche Design Magic 6 RSR и Magic6 Ultimate / MForum.ru
01.03. [Новинки] Это интересно: Названы лучшие устройства MWC 2024 / MForum.ru
04.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 50 Pro на Snapdragon 7 Gen 3 и быстрой зарядкой 125 Вт представлен официально / MForum.ru
04.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor X7b 5G с Dimensity 6020 и АКБ 6 000 мАч / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: Redmi K80 Pro получит napdragon 8 Gen 4 и АКБ 5500 мАч / MForum.ru
03.04. [Новинки] Анонсы: Realme C65 представлен официально / MForum.ru
02.04. [Новинки] Слухи: Появились изображения передней панели Realme GT Neo 6 SE / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE4 с SD 7 Gen 3 и АКБ 5500 мАч представлен официально / MForum.ru
01.04. [Новинки] Слухи: Infinix GT 20 Pro может быть анонсирован уже в апреле / MForum.ru
01.04. [Новинки] Слухи: Redmi анонсирует Turbo 3 как часть флагманской серии нового поколения / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Itel S24 с дисплеем 90 Гц, Helio G91, 108 Мп камерой / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V40 SE 5G с Snapdragon 4 Gen 2 представлен в Европе / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 4 – TWS-наушники с поддержкой aptX Lossless / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Pad3 Pro – 13-дюймовый планшет с Android / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Vivo X Fold3 – самый легкий складной смартфон в формате книжки / MForum.ru
26.03. [Новинки] Слухи: Индийская версия Realme 12x будет представлена 2 апреля / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 6 Pro с АКБ 6000 мАч и быстрой зарядкой 70 Вт появится в Индии 29 марта / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Смартфон среднего класса Honor 90 Smart представлен официально / MForum.ru
25.03. [Новинки] Анонсы: Itel Icon 3 в стиле Apple Watch Ultra представлен официально / MForum.ru
22.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Poco C61 / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии Infinix Note 40 представлены официально / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 40 Pro+ 5G получил собственный чип управления питанием Cheetah X1 / MForum.ru