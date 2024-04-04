Анонсы: Представлен Honor X7b 5G с Dimensity 6020 и АКБ 6 000 мАч

04.04.2024, MForum.ru

В декабре Honor представила на мировом рынке Honor X7b (4G), который базировался на чипсете Snapdragon 680. Теперь бренд представил версию устройства с поддержкой 5G, основой которой стал чипсет Dimensity 6020.

Honor X7b 5G оснащен 6,8-дюймовой IPS-панелью разрешением FHD+ (2412 x 1080 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. В вырезе экрана разместилась 8 Мп фронтальная камера.

Система камер на задней панели Honor X7b 5G состоит из 108-мегапиксельной основной камеры и пары 2-мегапиксельных камер для определения глубины сцены и макросъемки.

Объем ОЗУ Honor X7b 5G составляет 8 ГБ, встроенной памяти – 256 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 35 Вт. В программной части новинка работает под управлением Android 13 на базе MagicOS 7.2.

Также отметим слот для карты microSD, боковой сканер отпечатков пальцев, порт USB-C, аудиоразъем 3,5 мм, два динамика, Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1. Размеры Honor X7b 5G составляют 166,7 х 76,5 х 8,24 мм, а вес — 199 грамм.

Купить Honor X7b 5G можно будет в трех цветах: Midnight Black (черный), Crystal Silver (серебристый) и Emerald Green (зеленый). Информации о цене пока нет. Но можно предположить цену порядка 300 евро, потому как Honor 90 Smart, оснащенный 4 Гб ОЗУ и немного меньшим АКБ, оценен в 249 евро.