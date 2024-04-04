Анонсы: Motorola Edge 50 Pro на Snapdragon 7 Gen 3 и быстрой зарядкой 125 Вт представлен официально

04.04.2024, MForum.ru

Бренд Motorola анонсировал в Индии смартфон Edge 50 Pro, позиционируемый как премиум-устройство среднего класса. Motorola Edge 50 Pro оснащен чипсетом Snapdragon 7 Gen 3, AMOLED-дисплеем разрешением 1220p с частотой обновления 144 Гц и тройной камерой на задней панели.

Motorola Edge 50 Pro оснащен изогнутым 6,7-дюймовом pOLED-дисплеем разрешением 1220p с частотой обновления 144 Гц и встроенным дактилоскопическим сенсором. Пиковая яркость панели 2000 нит. Кроме того, Motorola Edge 50 Pro стал первым смартфоном с цветами, проверенными Pantone, для более точных реальных цветов и оттенков кожи. В вырезе экрана размещена 50 Мп фронтальная камера с автофокусом.

Основной модуль тыловой камеры – 50 Мп с аппретурой объектива f/1,4 и оптической стабилизацией изображения. В качестве вспомогательных выступают 10 Мп сенсор с 3-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольный сенсор разрешением 13 МП, также выполняющий функции макрокамеры. Edge 50 Pro стал первым смартфоном Motorola с AI Photo Enhancement Engine, оптимизированным для захвата движения и сегментации цвета.

Edge 50 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с проводной зарядкой 125 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт, а также имеет степень защиты IP68.

Программное обеспечение Motorola Edge 50 Pro включает новый интерфейс Motorola Hello UI на базе Android 14, который обеспечивает генеративные функции искусственного интеллекта для пользовательских обоев. В плане поддержки Motorola обещает 3 года выпуска обновлений ОС Android и 4 года исправлений безопасности.

Moto Ege 50 Pro станет первым телефоном, поддерживающим Motorola Smart Connect — новый набор функций обеспечения непрерывности работы Moto, который работает на смартфонах, планшетах и ПК от Motorola и Lenovo с поддержкой внешних дисплеев и синхронизации данных.

Motorola Edge 50 Pro в стандартной комплектации поставляется в черном и лавандовом цветах. Также есть лимитированная модель Moonlight Pearl, разработанная итальянским дизайнерским домом Mazzucchelli 1849.

Цены Motorola Edge 50 Pro начинаются от 31 999 индийских рупий (383 доллара США) за версию 8/256 ГБ и доходят до 35 999 индийских рупий (431 доллар США) за версию 12/256 ГБ. Открытые продажи в Индии начнутся 9 апреля. Версия Moonlight Pearl поступит в продажу 8 апреля в 19:00 по индийскому времени.