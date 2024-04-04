Анонсы: Motorola Edge 50 Pro на Snapdragon 7 Gen 3 и быстрой зарядкой 125 Вт представлен официально

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Анонсы: Motorola Edge 50 Pro на Snapdragon 7 Gen 3 и быстрой зарядкой 125 Вт представлен официально

04.04.2024, MForum.ru

Бренд Motorola анонсировал в Индии смартфон Edge 50 Pro, позиционируемый как премиум-устройство среднего класса. Motorola Edge 50 Pro оснащен чипсетом Snapdragon 7 Gen 3, AMOLED-дисплеем разрешением 1220p с частотой обновления 144 Гц и тройной камерой на задней панели.

Анонсы: Motorola Edge 50 Pro на Snapdragon 7 Gen 3 и быстрой зарядкой 125 Вт представлен официально

Motorola Edge 50 Pro оснащен изогнутым 6,7-дюймовом pOLED-дисплеем разрешением 1220p с частотой обновления 144 Гц и встроенным дактилоскопическим сенсором. Пиковая яркость панели 2000 нит. Кроме того, Motorola Edge 50 Pro стал первым смартфоном с цветами, проверенными Pantone, для более точных реальных цветов и оттенков кожи. В вырезе экрана размещена 50 Мп фронтальная камера с автофокусом.

Анонсы: Motorola Edge 50 Pro на Snapdragon 7 Gen 3 и быстрой зарядкой 125 Вт представлен официально

Основной модуль тыловой камеры – 50 Мп с аппретурой объектива f/1,4 и оптической стабилизацией изображения. В качестве вспомогательных выступают 10 Мп сенсор с 3-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольный сенсор разрешением 13 МП, также выполняющий функции макрокамеры. Edge 50 Pro стал первым смартфоном Motorola с AI Photo Enhancement Engine, оптимизированным для захвата движения и сегментации цвета.

Анонсы: Motorola Edge 50 Pro на Snapdragon 7 Gen 3 и быстрой зарядкой 125 Вт представлен официально

Edge 50 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с проводной зарядкой 125 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт, а также имеет степень защиты IP68.

Анонсы: Motorola Edge 50 Pro на Snapdragon 7 Gen 3 и быстрой зарядкой 125 Вт представлен официально

Программное обеспечение Motorola Edge 50 Pro включает новый интерфейс Motorola Hello UI на базе Android 14, который обеспечивает генеративные функции искусственного интеллекта для пользовательских обоев. В плане поддержки Motorola обещает 3 года выпуска обновлений ОС Android и 4 года исправлений безопасности.

Анонсы: Motorola Edge 50 Pro на Snapdragon 7 Gen 3 и быстрой зарядкой 125 Вт представлен официально

Moto Ege 50 Pro станет первым телефоном, поддерживающим Motorola Smart Connect — новый набор функций обеспечения непрерывности работы Moto, который работает на смартфонах, планшетах и ПК от Motorola и Lenovo с поддержкой внешних дисплеев и синхронизации данных.

Анонсы: Motorola Edge 50 Pro на Snapdragon 7 Gen 3 и быстрой зарядкой 125 Вт представлен официально

Motorola Edge 50 Pro в стандартной комплектации поставляется в черном и лавандовом цветах. Также есть лимитированная модель Moonlight Pearl, разработанная итальянским дизайнерским домом Mazzucchelli 1849.

Анонсы: Motorola Edge 50 Pro на Snapdragon 7 Gen 3 и быстрой зарядкой 125 Вт представлен официально

Цены Motorola Edge 50 Pro начинаются от 31 999 индийских рупий (383 доллара США) за версию 8/256 ГБ и доходят до 35 999 индийских рупий (431 доллар США) за версию 12/256 ГБ. Открытые продажи в Индии начнутся 9 апреля. Версия Moonlight Pearl поступит в продажу 8 апреля в 19:00 по индийскому времени.

Анонсы: Motorola Edge 50 Pro на Snapdragon 7 Gen 3 и быстрой зарядкой 125 Вт представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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