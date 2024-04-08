Слухи: Redmi Turbo 3 и Redmi Pad Pro представят 10 апреля

08.04.2024, MForum.ru

На прошлой неделе бренд Redmi, принадлежащий Xiaomi, анонсировал новую серию, в которой основное внимание будет уделено высочайшей производительности. Первый телефон серии будет называться Redmi Turbo 3, а его официальный анонс состоится 10 апреля.

Бренд сообщил, что на мероприятии также прибудет Redmi Pad Pro, и поделился некоторыми характеристиками планшета. На тизере Redmi Pad Pro изображен со стилусом и чехлом-клавиатурой. Официальный плакат также раскрыл, что новинка получит экран диагональю 12,1 дюйма при разрешении 2,5K и аккумулятор емкостью 10 000 мАч.

Что касается Redmi Turbo 3, новинка будет базироваться на чипсете Snapdragon 8s Gen 3, получит до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти, а также улучшенную систему охлаждения. Ожидаемая толщина этого смартфона менее 8 мм, вес – 179 грамм. Разрешение экрана составит 1080p. Тыловая камера будет сдвоенной, фронтальная разместится в круглом вырезе.

Анонс в среду начнется в 19:00 по местному времени. Ожидается, что телефон Turbo 3 поступит на международный рынок под названием Poco F6, но пока официальных объявлений об этом не было