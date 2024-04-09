Анонсы: P=POWER, анонсирована новая серия смартфонов Realme

MForum.ru

Анонсы: P=POWER, анонсирована новая серия смартфонов Realme

09.04.2024, MForum.ru

Realme анонсировала новую серию P, посвященную мощности. По словам Чейза Сюй, вице-президента Realme и президента отдела глобального маркетинга, линейка будет ориентирована в средней ценовой сегмент.

Анонсы: P=POWER, анонсирована новая серия смартфонов Realme

Какой-либо конкретной информации Чейз Сюй не привел, но благодаря отдельной рекламной акции стало известно, что первые телефоны будут называться Realme P1 5G и Realme P1 Pro 5G. Новинки покончат со «скучным дизайном», «средней производительностью» и «всеми ограничениями», добавил Сюй. Анонс смартфонов серии Realme P состоится во второй неделе апреля, то уже в самое ближайшее время.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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