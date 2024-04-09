Слухи: iQOO Z9 Turbo получит Snapdragon 8s Gen 3 и АКБ 6000 мАч

MForum.ru

Слухи: iQOO Z9 Turbo получит Snapdragon 8s Gen 3 и АКБ 6000 мАч

09.04.2024, MForum.ru

Смартфон iQOO Z9 Turbo поступит в продажу в этом месяце. Об этом сообщил Цзя Цзиндун, вице-президент по брендингу Vivo. Новинка будет оснащена чипсетом Snapdragon 8s Gen 3 и аккумулятором емкостью 6000 мАч.

Слухи: iQOO Z9 Turbo получит Snapdragon 8s Gen 3 и АКБ 6000 мАч

Кроме того, iQOO Z9 Turbo получит новую систему охлаждения и экран с частотой обновления 144 Гц и поддержкой 120 кадров в секунду для «большинства игр». По мнению Цзя Цзиндуна, было бы неправильно считать этот телефон неким iQOO 12 Lite, ведь мощное устройство будет оснащено «уникальным чипом Turbo» (хотя, что это означает, не уточняется). Информации о возможной дате анонса нет. Но, скорее всего, он состоится в ближайшее время.

Слухи: iQOO Z9 Turbo получит Snapdragon 8s Gen 3 и АКБ 6000 мАч

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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