Слухи: Realme C63 – бюджетный смартфон с 50 Мп камерой и отделкой искусственной кожей

09.04.2024, MForum.ru

Компания Realme продолжает развивать линейку своих бюджетных смартфонов и уже скоро ее новым представителем может стать Realme C63. В модельном ряду производителя новинка станет более доступным предложением, чем недавно представленный C65.

Realme C65

Недавно Realme C63был сертифицирован Бюро индийских стандартов (BIS), что означает, что он обязательно будет продаваться в Индии. Хотя новинка должна появится и на других рынках.

Из спецификаций новинки известно, что она будет поставляться с батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки SuperVOOC мощностью 45 Вт (смартфон был сертифицирован с номинальной батареей емкостью 4880 мАч, а типичная емкость обычно составляет 5000 мАч).

Также Realme C63 получит фронтальную камеру 8 МП f/1,8, основную камеру с сенсором 50 МП f/1,8. Программная составляющая «из коробки» - Android 14 с оболочкой Realme UI 5.0 поверх него.

Что интересно, Realme C63 будет предлагаться в двух версиях: одна с пластиковой задней панелью, другая с отделкой из искусственной кожи. Толщина версии Realme C63 с отделкой из искусственной кожи составит 7,79 мм, ее вес 191 г.