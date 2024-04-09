Слухи: Realme C63 – бюджетный смартфон с 50 Мп камерой и отделкой искусственной кожей

MForum.ru
09.04.2024,
Компания Realme продолжает развивать линейку своих бюджетных смартфонов и уже скоро ее новым представителем может стать Realme C63. В модельном ряду производителя новинка станет более доступным предложением, чем недавно представленный C65.
Realme C65
Недавно Realme C63был сертифицирован Бюро индийских стандартов (BIS), что означает, что он обязательно будет продаваться в Индии. Хотя новинка должна появится и на других рынках.
Из спецификаций новинки известно, что она будет поставляться с батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки SuperVOOC мощностью 45 Вт (смартфон был сертифицирован с номинальной батареей емкостью 4880 мАч, а типичная емкость обычно составляет 5000 мАч).
Также Realme C63 получит фронтальную камеру 8 МП f/1,8, основную камеру с сенсором 50 МП f/1,8. Программная составляющая «из коробки» - Android 14 с оболочкой Realme UI 5.0 поверх него.
Что интересно, Realme C63 будет предлагаться в двух версиях: одна с пластиковой задней панелью, другая с отделкой из искусственной кожи. Толщина версии Realme C63 с отделкой из искусственной кожи составит 7,79 мм, ее вес 191 г.
© Антон Печеровый,
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