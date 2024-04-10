Слухи: Появился тизер нового смартфона Motorola, возможно речь о Moto G64

10.04.2024, MForum.ru

Индийский филиал Motorola разместил на X короткий видеоролик, демонстрирующий смартфон с дисплеем с круглым вырезом по центру. Представители бренда заявили, что это «высшая производительность» и новинка скоро появятся.

Остальные подробности не сообщаются. Но можно предположить, что речь идет о Motorola Moto G64 5G, промо-материал которого слил надежный источник информации Эван Бласс. По данным информатора, Moto G64 будет доступен в двух цветах и оснащен 256 ГБ встроенной памяти. Впрочем, могут быть и другие варианты конфигураций памяти, которые еще предстоит подтвердить.

Также Motorola Moto G64 5G оснащен двойной камерой на задней панели, в качестве основного используется сенсор разрешением 50 Мп. На правом торце телефона расположены кнопки громкости и питания, а слева — слот для SIM-карты. Смартфон также был замечен на Geekbench, который подтвердил Android 14, 12 ГБ оперативной памяти и восьмиъядерный процессор (6 ядер по 2 ГГц, 2 ядра по 2,5 ГГц).