Слухи: Vivo Y38 5G получит Snapdragon 4 Gen 2 и 8 Гб ОЗУ

11.04.2024, MForum.ru

На прошлой неделе стало известно, что Vivo работает над тремя новыми телефонами: Vivo Y38 5G, Vivo Y03s и Vivo Y03t. Номера моделей этих устройств V2343, V2333 и V2344, соответственно. Первая из новинок уже получила одобрение сертификационных платформ Bluetooth SIG и CQC и замечена в Geekbench.

В списке Bluetooth SIG для Vivo Y38 5G подтверждается номер модели V2343 и поддержка Bluetooth 5.1. Кроме того, устройство прошло сертификацию CQC, что указывает на поддержку быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Vivo Y38 5G появился в базе данных бенчмарка Geekbench еще в январе. Однако его заметили только после того, как оно появилось в базе данных Bluetooth SIG. Листинг Geekbench показывает, что устройство будет оснащено чипом Qualcomm, имеющим кодовое название «попугай». Детали, упомянутые в исходном коде листинга, позволяют сделать вывод, что Y38 5G будет оснащен чипсетом Snapdragon 4 Gen 2.

Также в списке Geekbench также указано, что новинка получит 8 ГБ оперативной памяти и работать под управлением Android 14. В одноядерном тесте новинка набрала 3092 балла, в многоядерном — 7035.

Известно, что устройства, включенные в Bluetooth SIG, обычно анонсируют в течение примерно месяца. Таким образом, Y38 5G могут анонсировать в мае. Остальные подробности пока неизвестны.