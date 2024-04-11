Анонсы: Представлен Redmi Pad Pro с 12.1” IPS-дисплеем и SD 7s Gen

11.04.2024, MForum.ru

Redmi Pad Pro — новейшая модель бюджетного планшета от Xiaomi. Анонсированный вместе с Redmi Turbo 3, первый планшет Redmi Pro оснащен 12,1-дюймовым экраном, чипсетом Snapdragon 7s Gen 2 и аккумулятором емкостью 10 000 мАч с зарядкой 33 Вт.

Redmi Pad Pro использует IPS-дисплей диагональю 12,1 дюйма, разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Панель имеет соотношение сторон 16:10, пиковую яркость 600 нит и защищена стеклом Corning Gorilla Glass 3. Redmi Pad Pro также оснащен четырьмя динамиками с Dolby Atmos и сохраняет разъем для наушников 3,5 мм.

Основа аппаратной платформы Redmi Pad Pro – процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, доплненный 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. В части фото Pad Pro оснащен двумя 8 Мп сенсорами с широкоугольной оптикой.

В программной части Redmi Pad Pro работает под управлением HyperOS на базе Android 14 и поддерживает функции непрерывности работы с телефонами HyperOS и компьютерами Xiaomi. Подобная интеграция позволяет обмениваться файлами и мобильными данными между совместимыми устройствами, а также использовать дисплей планшета в качестве дополнительного экрана, подключенного по беспроводной сети к совместимым компьютерам Xiaomi.

Pad Pro оснащен аккумулятором емкостью 10 000 мАч с зарядкой 33 Вт. Xiaomi также предлагает стилус и чехол-клавиатуру, которые продаются отдельно.

Redmi Pad Pro выпускается в сером, зеленом и синем цветах, а также в эксклюзивном издании «Гарри Поттер», в которое входят стилус, кожаный чехол и дополнительные товары на тему Гарри Поттера.

Цены в Китае начинаются с 1499 юаней (207 долларов США) за комплектацию 6/128 ГБ и доходят до 1799 юаней (248 долларов США) за версию 8/256 ГБ. Издание «Гарри Поттер» (8/256 ГБ) стоит 2999 юаней (414 долларов США). Продажи в Китае начнутся на 15 апреля.