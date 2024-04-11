Анонсы: Redmi Turbo 3 на Snapdragon 8s Gen 3 представлен официально

11.04.2024, MForum.ru

Redmi анонсировал первый телефон в новой линейке Turbo — Redmi Turbo 3. Turbo — новая серия Redmi, ориентированная на производительность, занимающая промежуточное положение между сериями Redmi K и Note. Redmi Turbo 3 стал одним из первых смартфонов, на базе Snapdragon 8s Gen 3 — недавно анонсированной SoC Qualcomm, нацеленной на «убийц флагманов».

Redmi Turbo 3 оснащен 6,67-дюймовый AMOLED-дисплеем разрешением 2712x1220 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Панель поддерживает 12-битные цвета, HDR10+ и пиковую яркость 2400 нит. Xiaomi также добавила оптический сканер отпечатков пальцев UD и 20-мегапиксельную фронтальную камеру, расположенную в круглом вырезе экрана.

Основная камера разрешением 50 МП оснащена сенсором Sony LYT-600 (пиксели 1,6 мкм, диафрагма f/1,59) и оптической стабилизацией изображения. В качестве вспомогательного используется 8 Мп сенсор IMX355 со сверхширокоугольным объективом.

Redmi Turbo поставляется с 12 ГБ/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 объемом 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ. Программное обеспечение включает в себя Android 14 с оболочкой HyperOS поверх него. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт.

Redmi Turbo 3 выпускается в черном, зеленом и титановом цветах. Redmi также предлагает ограниченную версию «Гарри Поттер». Цены в Китае начинаются с 1999 юаней (276 долларов США) за комплектацию 12/256 ГБ и доходят до 2799 юаней (386 долларов США) за модель с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Продажи в Китае начнутся 15 апреля. По слухам, Redmi Turbo 3 поступит за пределы Китая как Poco F6.