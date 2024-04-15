Слухи: iQOO Z9, Z9x, Z9 Turbo анонсируют 24 апреля

15.04.2024, MForum.ru

24 апреля iQOO представит серию смартфонов iQOO Z9 в Китае. За последние недели в базе данных китайской платформы сертификации 3C появилось множество телефонов Vivo. Новая утечка показывает, что некоторые из недавно сертифицированных устройств Vivo дебютируют на рынке под названиями iQOO Z9x, Z9 и Z9 Turbo.

iQOO Z9 Turbo

Ожидается, что Vivo V2352A, одобренный органом 3C в марте, дебютирует на китайском рынке как iQOO Z9 Turbo. На данный момент бренд подтвердил, что устройство будет оснащено чипом Snapdragon 8s Gen 3, батареей емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт, выделенным чипом для улучшенной графики и блоком охлаждения 6K VC. Это же устройство замечено в Geekbench, показавшим наличие 16 ГБ оперативной памяти и Android 14. Согласно новой утечке, iQOO Z9 Turbo будет доступен в двух вариантах: с 16 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти.

Если верить утечкам, iQOO Z9 будет оснащен чипсетом Snapdragon 7 Gen 3, а модельный номер устройства V2361A. Из базы данных 3C известно о поддержке быстрой зарядки 80 Вт. Кроме того, в базе 3С замечен смартфон V2361GA, также поддерживающий быструю зарядку 80 Вт. Однако его окончательное маркетинговое название пока не известно. Кроме того, согласно утечек, iQOO Z9 получит два варианта: 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти.

iQOO Z9x будет оснащен SoC Snapdragon 6 Gen 1, номер модели устройства V2353A. Оно также прошло сертификацию 3C и поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. Также одобрение получил смартфон с номером модели V2353DA и поддержкой такой же мощности зарядки. Информации об окончательном маркетинговом названии этого устройства нет. Кроме того, предполагается, что Z9x будет поставляться в конфигурациях 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти.